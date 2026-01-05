EN REDES: ¡NUEVO CONCEPTO MORENISTA!; YA NO SON GUARDERÍAS PORQUE LOS NIÑOS NO SE GUARDAN: SHEINBAUM

El sitio web de noticias y medios de comunicación denominado Sinapsis Social, dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “ya no son guarderías, porque los niños no se guardan”, al presentar los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), que buscarán modificar el modelo actual de guarderías del IMSS.

La mandataria federal dijo que será desde los 45 días hasta los 3 años con 11 meses.