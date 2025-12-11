EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 DE DICIEMBRE DE 2025

OBSEQUIARÁ MAGISTRATURA A SU SOBRINO.

No se acaba el nepotismo en el Gobierno de Todos los Sansores, que ahora busca hacer magistrado a un sobrino político… de Sonora. Se trata de Fernando Oceguera Miramontes, que hasta hoy cobra como Procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en el sensorial DIF estatal y quien es cuñado del guitarrista y compositor de canciones para los Martes del Jaguar, Rodolfo Sánchez Sansores, sobrino de Layda Sansores. Por el bien de todos, primero los pobres sobrinos.

Nos comentan que la esposa de Rodolfo, Carolina Oceguera Miramontes, cobra también como directora en el DIF estatal, donde se encarga de organizar eventos y pasarela, al igual que su hija Naiky, la cantante de las composiciones semanales de Rodolfo, que por realizar importantísimos “trabajos de fotografía” cobra en diversas dependencias muy buenas cantidades de dinero. ¡Qué bonita familia!

Pues ahora Layda Sansores obsequiará una magistratura a su sobrino Fernando Oceguera, como plan B para ocupar el Poder Judicial en caso de que el servil y genuflexo Pedro Alcudia decida irse de Campeche apenas concluya el sexenio. En todo piensa familia gobernante, que no solo pondrá gobernador a modo en 2027, sino que le impondrá un gabinete que les cuide las espaldas.

JUSTICIA ACELERADA EN CASO TRIBUNA.

Por lo visto no hay trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. A lo mejor ya nadie denuncia, o ya emitieron sentencias en todos los casos y acabaron con el rezago, pues esta misma semana fijaron audiencias para lunes, martes y jueves a TRIBUNA. Es criminal y enferma la persecución política que Layda Sansores mantiene sobre sus críticos. ¿Acaso no hay casos más graves que perseguir?

¿Tendrá el mismo avance el juicio que se lleva contra el funcionario que atropelló y mató a una familia en la avenida López Portillo? ¿Se juzgará con esa intensidad a la manada de violadores de Susan Saravia? ¿Se investiga con esa misa tenacidad el intento de extorsión y secuestro denunciado por un entrenador de perros? Y en el caso de la menor de 13 años que fue violada, ¿por qué la Fiscalía ratificó el delito? ¿Para encubrir a quién? Pero no, ni los juicios ni las investigaciones avanzan al ritmo que va la persecución criminal contra TRIBUNA.

¿Tan grave es criticar a Layda Sansores? ¿Es un delito señalar que ha fracasado en mejorar la economía, la seguridad y la salud, por citar algunos rubros? ¿Está mal oponerse a un endeudamiento para el cual no se dan justificaciones? Y a todos sus funcionarios rapaces, ¿hasta cuándo los seguirá encubriendo? ¿Para ellos no hay justicia o ley?