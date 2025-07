EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 10 DE JULIO DE 2025

4 AÑOS VIOLENTANDO MUJERES

No fue casualidad que la gobernadora Layda Sansores haya sido inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, tras emitir comentarios lesivos contra diputadas del PRI, pues posteriormente se negó a acatar la sentencia del Tribunal Electoral al no disculparse públicamente con ellas.

Su vocero oficial, Walther Patrón, fue denunciado en redes sociales por agredir mujeres, en un blog cuya función es alertar a otras de potenciales agresores. Otro vergonzoso caso es el de Juan Carlos Hernández Rath, denunciado por incumplir 12 años su responsabilidad parental promoviendo recursos legales para no pagar la manutención de su hijo. La gobernadora Sansores, que ahora se disfraza de defensora de mujeres, lo premió con la presidencia municipal de Escárcega.

Las Mujeres Valientes fueron violentadas al ser obligadas a ingresar al penal de Kobén sin el equipo necesario. Cuando hicieron el paro de labores exigiendo la salida de Marcela Muñoz, fueron arbitrariamente despedidas y no se les pagó su liquidación. Desde hace cuatro años también violenta impunemente a la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre desde su jaguar cada que se le cruzan los cables. ¿Se necesitan más pruebas de que Layda Sansores violenta a las mujeres?

PROTEGE Y ENCUBRE A VIOLADORES

Ha sido dolorosa la indiferencia de Sansores y de los diputados locales de Morena a los reclamos de una madre que busca justicia por la violación tumultuaria que sufrió su hija por tres jóvenes identificados como activistas morenistas de la campaña fracasada de Jamile Moguel. Aquí una parte del reclamo:

“Le he hablado a Liz Hernández, estudió conmigo, tiene años que la conozco; con Layda Sansores, estuvimos apoyándola desde el 97, recibimos golpizas, creímos y tuvimos fe en ella; por eso les digo que no es el partido, son las personas que están allí. Ustedes no tienen porqué lamerle las botas a nadie… se rompieron la madre estudiando para que estén aquí defendiendo a la gente, no a los políticos… no se queden callados… no vean su partido… vean la rotura de la vida que le dan a una niña… de eso estamos hartas”.

No olvidemos tampoco que la gobernadora Layda Sansores mandó incendiar la vivienda de la alcaldesa Griselda Cruz Valverde, y la encarceló arbitrariamente porque le reclamó atender las necesidades de los municipios, cuyas carreteras habían sido destrozadas por la maquinaria del Tren Maya. Sansores ha negado la justicia y violentado a las mujeres por 4 años. ¿Cuantos ejemplos más sumaremos en los meses restantes de esta pésima administración?