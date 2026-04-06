EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 ABRIL DE 2026

FUERTES E INFAMES REVELACIONES.

En su editorial “Años devastadores”, Rafael Loret de Mola reflexiona cómo pasamos del “año de Hidalgo” al que ahora “corre bajo las insignias de la infamia” por las “terribles evidencias” que se acumulan “sobre algunas ambiciosas vulgares” que gobiernan los estados de la República. Y entre ellas, no podía faltar la de Campeche.

“Podemos seguir con la rebelde Layda Sansores Sanromán, la bailadora de la 4T quien aparece siempre con una escenografía retacada de fetiches al estilo de la célebre ‘tigresa’ Irma Serrano… Pues bien, Layda se “enamoró”, bipolar como es, de Marcelita Muñoz, la güera secretaria de Seguridad Pública a quien le ha permitido meter la mano donde desee. Con ello, claro, la policía se rebeló, no los narcos claro, y la gobernadora si puede nombrarse así, insistió en su apoyo a la ‘preciosa funcionaria’, como le dice, cuando exigieron los jenízaros las renuncias de ambas querendonas.”

Habrá que enfocarse mejor en los resultados, y estos no se ven por ningún lado. El Gobierno de Todos los Sansores navega sin rumbo, y no llegará a ningún lado. Haber sido servil y obediente a López Obrador sepultó a Layda Sansores, ahora todo el dinero de Pemex se va a Tabasco, mientras Campeche no para de decrecer.

SE AGRAVA CRISIS ECONÓMICA CON LA 4T.

Si los proveedores de Carmen tenían esperanzas de que Pemex les pague pronto, tendrán que esperar todavía más, pues la administración del presidente Donald Trump recién denunció que Pemex arrastra deudas por más de 2 mil 500 millones de dólares con proveedores estadounidenses, pasivo que representa el 10% del total de la deuda de Pemex con sus proveedores. Desde luego, también quieren que les paguen pronto.

Con Pemex ahogado en deudas, la revisión del TMEC será más complicada. Por eso son cuestionables los cálculos del secretario de Hacienda, Edgar Amador, de que en 2026 el Producto Interno Bruto crecerá entre 1.8 y 2.8%. ¿Cómo pretende qué crezca la economía? La previsión es que bajen los ingresos, por lo que el gobierno recortó el gasto en infraestructura para poner a salvo las insostenibles e irredituables obras del corrupto López Obrador, como el AIFA, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

El panorama se complica porque la presidente Claudia Sheinbaum aún permite el huachicol fiscal con el cual Morena saquea impunemente al país. Por eso ni el alza del precio del petróleo ayuda a mejorar el panorama económico, pues en vez de esos miles de millones de dólares adicionales ayuden a pagar pasivos, se usan para financiar campañas electorales y programas sociales que no reducen la pobreza. La 4T nos está llevando al cadalso.