ACUSAN PRESIONES DE SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PARA QUE POLICÍAS SE DECLAREN CULPABLES TRAS BALACERA EN JOSEFA ORTIZ

Familiares de policías detenidos tras el enfrentamiento a balazos con civiles en la colonia Josefa Ortiz señalaron directamente al subsecretario de Seguridad en Campeche, Alejandro Josafat García Villalpando, de presionar a los elementos para que se declaren culpables de los hechos. De acuerdo con sus testimonios, los agentes inicialmente fueron presentados como aportadores de datos, pero posteriormente su situación cambió a detenidos.

CAMBIO DE SITUACIÓN LEGAL Y SEÑALAMIENTOS SELECTIVOS

Indicaron que los uniformados acudieron a un reporte y repelieron una agresión, por lo que cuestionaron que ahora se les responsabilice de manera directa. Denunciaron que las autoridades estarían buscando que dos elementos asuman toda la culpa, pese a que participaron más policías en el operativo.

ANTECEDENTE DE PROTESTA GENERA SOSPECHAS

Los familiares también expusieron que uno de los detenidos es parte del grupo de policías que en su momento se manifestó en una huelga pacífica contra la secretaria Marcela, tras el operativo fallido en Kobén ocurrido hace dos años, lo que, señalaron, podría influir en el trato que recibe.

EXIGEN INVESTIGACIÓN CON PRUEBAS PERICIALES

Ante esta situación, exigieron a la Fiscalía realizar una investigación completa con pruebas como análisis balísticos para determinar quién disparó. Insistieron en que no se debe obligar a los policías a declararse culpables sin que se esclarezcan los hechos conforme a derecho.