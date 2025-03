EL PAN EN SU LABERINTO… PARTE 2.

EN LA MONTAÑA RUSA DE SU IDENTIDAD.

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

El Próximo día domingo 23 de marzo, es decir, en 10 días, sabremos si el PAN se mantiene como el cabus de MORENA en Campeche y como la servidumbre del Gobierno de Campeche con la de pelo rojo… o decide reiniciar la reconstrucción y recuperación de su dignidad y del diseño de su imagen como una opción política genuinamente opositora; y no la comparsa barata que ahora son del oficialismo estatal.

La actual directiva estatal perdió brújula y dirección. Decidieron actuar como una sucursal barata del gobierno del estado. La elección pasada cobraron, y muy bien me dicen, por sabotear todo esfuerzo aliancista local… “sus” candidatos jamás apoyaron o arroparon a Xóchitl Gálvez en ningún evento de campaña. Ahi están las crónicas, ahí están las fotos.

Al romper la alianza local, entregaron de antemano Tenabo y Candelaria; y cancelaron la posibilidad de triunfo en cualquier distrito local.

¿Quiénes llegaron al Congreso Local?

Paradojas e ironías de la vida, los dos personajes que conducieron el cochecito azul rumbo al precipicio.

No obstante tal ineptitud e ineficacia, hoy pretenden estos, dejar una nueva encargada de las compras de los artículos de limpieza que el gobierno estatal de Morena siempre necesitará para que alguien haga o el trabajo sucio o el de servídumbre.

Y vaya! A la que está al frente, le sale tan bien que desea dejar alguien que la pueda por lo menos igualar.

La directiva actual es más famosa por llenar su carrito del Chedraui con productos Fabuloso y de Pato Purific para ver cuál es la tarea de servidumbre que hace falta en la semana.

U all know who iam talking about.

No hay posiciones claras de crítica y de cuestionamiento en el Congreso Local. Alguien ha comparado, por ejemplo, las intervenciones federales del PAN en ambas Cámaras nacionales con las que hay aquí en Campeche en el ámbito local??

Pareciera que son dos partidos no solo distintos sino hasta contrarios.

Ahí en México la lucha y la batalla. Aquí en Campeche el sometimiento y la empinada… para lavar y trapear el piso por el que camina la doñita del 4to piso.

Así las cosas.

Me cuentan amigos y conocidos que, al menos, las cosas no las tienen fáciles los actuales.

Andan en el intento de ganar “a la mala”.

Ejemplos?

Uno

Quieren “sacar” Consejeros locales que no le son afines mediante impugnaciones, que evidentemente procederán fuera de tiempo.

Todo proceso legal tiene una ruta jurídica: primero los órganos partidistas, el estatal y el nacional; luego el Tribunal Local Electoral (TEEC); sigue la Sala Regional de Xalapa y finalmente la última instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que está en CDMX.

Alcanza para cubrir toda esa ruta?? Evidentemente no.

Dos

Quieren “revivir” Consejeros que por ausencia perdieron derechos legales al Interior del PAN , es decir, gente que por desencanto y decepción dejó de asistir y al hacerlo, perdieron derechos como Consejeros. Hoy mediante maniobras, querrán “justificar” esas inasistencias para que puedan llegar y votar… absurdo y ridículo.

Y

Tres

Coptar mediante pagos en efectivo a ex perredistas y actuales mocistas MC para que puedan incidir en voluntades de consejeros que estos eventualmente puedan “convencer”.

Más en Movimiento Naranja donde muchos migraron ahí procedentes del PAN .

Pero si se trata de “convencer”, traen la chequera abierta; dinero que evidentemente tiene su origen en el 4to piso del gobierno estatal.

Qué está en juego?

La directiva que conducirá los destinos blanquiazules en la elección del 2027… y si asumen una actitud opositora, o simplemente la de lacayos de Morena , como en 2024 y hasta el día de hoy.

Me parece interesante el papel de Jorge Chanona y la posición pública que eventualmente pueda adoptar.

Él fue el candidato local que más carga llevó en el pasado proceso local. Aún con las críticas que le hicimos y recibió, ahora tiene la oportunidad de mandar un mensaje claro de su pensar político.

Su abuelo, el gobernador Eugenio Echeverría Castellot, fue quien dio fin al cacicazgo depredador y saqueador de Carlos Sansores Pérez. Combatió y acabó ese negro cacicazgo que tanto se hurtó y robó de Campeche.

Hoy la actual directiva, le da aire artificial a ese cacicazgo que revivió en Layda Sansores.

Ojalá Jorge Chanona sea consecuente con su pasado familiar…

Veremos.

Seguiremos comentando de aqui al 23 de marzo.

V. Améndola