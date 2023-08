Expediente: 13 de agosto de 2023

LO QUE HUBO FUE SHOW, NO INFORME

El ritual político de cada 7 de agosto, en que el jefe del Ejecutivo entregaba al Poder Legislativo el informe que guarda la administración pública estatal con su respectivo anexo estadístico, se consumó el pasado lunes, en evento sin contenido, ni mensaje que lleve a pensar que existe proyecto y rumbo, y en medio de reclamos, reproches e insultos de los colonos desalojados del predio San Eduardo.

Eso sí, de rigurosa guayabera blanca los caballeros, y de traje elegante las damas, la llamada clase política cuatrotera campechana acudió al Palacio Legislativo para, en un primer momento, depositar una ofrenda floral al prócer del Estado, don Pablo García y Montilla, montar guardia de honor, y dirigirse al recinto de sesiones para la ceremonia protocolaria de entrega del Informe. Fue evento seco, frío y vacío.



Ajenos a las costumbres del terruño —la mayoría de quienes toman las decisiones en el Gobierno del Estado son de fuera—, los encargados de logística olvidaron izar el escudo monumental como cada lunes en el astabandera del Fraccionamiento Solidaridad Urbana, en un día en que se celebró el 166 aniversario de la emancipación política de Campeche como Estado libre y soberano.



Siendo la mayoría de los funcionarios de Gobierno y directores y jefes de las principales áreas de la Administración, oriundos de otras partes del país, a ninguno se le ocurrió por lo menos presumir nuestro escudo en el astabandera, construido exprofeso. No son campechanos ni profesan nuestros valores.



Si la gobernadora Layda Elena Sansores San Román desdeñó por segundo año consecutivo presidir esos eventos, y entregar personalmente su Informe al Congreso, a nadie extraña que los foráneos, con quienes cogobierna, tampoco ponderen la dimensión de la fecha. Son aves de paso que vinieron a rapiñar el presupuesto estatal, y al término del sexenio regresarán a sus tierras, como modernos piratas, con sus alforjas repletas de dinero sucio.



No es rara la ausencia de la gobernadora el 7 de agosto. Al coincidir esa fecha con su cumpleaños, Layda Elena no acostumbraba como representante popular acudir a los informes de Gobierno. Tampoco se siente campechana. Para ella la fecha es importante sólo por su onomástico, y la pasa con su familia en algún lugar del extranjero.



Así fue el año pasado en Argentina, y así se comportó ahora. Disfruta sus onerosas vacaciones en algún punto del globo terráqueo, con cargo a las finanzas estatales, sin la menor preocupación por el destino de Campeche y los campechanos.



El secretario de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, entregó el Informe al Congreso, y sufrió en el trayecto reclamos, reproches, insultos y mentadas de madre de los colonos desalojados del predio San Eduardo.

“Mentiroso, criminal, ratero, viejo rancio y pelón”, le gritaron en su camino hacia el Congreso, y cuando se retiró fuertemente escoltado por policías vestidos de civil. Su sonrisa sarcástica, burlona y nerviosa, no pudo ocultar el desagrado que le provocó sentir en carne propia el rechazo popular.



Se siente grande porque tiene poder. Que ande solo, no necesita guaruras. Tiene miedo el chingado viejo rancio. Fueron algunas de las consignas que le gritaron los desalojados, a quienes nadie ha atendido, pese a que han demostrado con documentos que el predio que habitaban hasta antes de su violento desalojo, se los donó el legítimo propietario.



La gobernadora quiere sacarle provecho a esas tierras por la llegada del Tren Maya, porque antes de que pusieran las vías del ferrocarril cerca de San Eduardo, nadie nos molestaba, aseguraron.

Nos desprecian por pobres, pero algún día van a estar como nosotros, abajo. Ella nos traicionó. Cuando fue a pedirnos el voto nos abrazaba y besaba, sin importarle que estuviéramos sucios. Le valía madres que oliéramos a sudor.



En el recinto de sesiones la ceremonia tampoco brilló, y las palabras de Aníbal Ostoa correspondieron al de un auténtico florero: “En representación de la licenciada Layda Elena Sansores San Román, gobernadora constitucional del Estado, vengo ante esta soberanía a hacer entrega del Segundo Informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad”, dijo, y posó para la foto.



Le “respondió el presidente del Congreso, el jarocho Alejandro Gómez Cazarín. Acorde a su capacidad cerebral, justificó: “No es fácil cambiar las situaciones de un Estado después de 90 años. Lo digo con todas sus letras y con mucho respeto y humildad. El Estado está en un proceso real de transformación, y vamos por buen rumbo”. ¿De qué Estado hablaba? ¿De Campeche o Veracruz?



Algunos afirman que el escaso contenido de las palabras del pasado 7 de agosto, fueron para no opacar la “brillante” declaración del “gobernador en funciones”, Gerardo Sánchez Sansores, alias “Seso Loco”. Desde las escalinatas del Palacio Legislativo concedió una entrevista (¿en calidad de qué?, no se sabe), para acusar a Eliseo Fernández Montúfar de estar detrás del “caos de inseguridad” en el Estado. Le endilgó el mote de “asesino serial”, que le atrajo la mofa masiva en redes sociales, y luego caminó orondo otra vez rumbo a Palacio acompañado de su séquito.



Una payasada más para rubricar la semana del Informe. De nuevo los campechanos quedaron sin información real, datos duros y tangibles sobre avances o retrocesos tras el arribo de Sansores San Román a la gubernatura de Campeche.



Lo que se percibe es crecimiento de los rezagos. A partir de mañana los diputados empezarán la “glosa” con la comparecencia de los secretarios del gabinete. A ver si ahora cumplen con cuestionar, escudriñar e investigar, y los secretarios con su obligación de informar, en lugar de buscar excusas en el pasado para justificar ineptitud e ineficiencia.

¿POR QUÉ EL ATAQUE A JAMILE?

Algo esconde el atentado a balazos a la exdirigenta estatal de Movimiento Ciudadano, Jamile Moguel Coyoc, y su pareja sentimental, ocurrido el antepasado viernes por la tarde-noche en la intersección de la calle 20 con Abasolo y avenida Luis Donaldo Colosio, frente a las colonias Vicente Guerrero y Cerro del Tepeyac.

mas las conjeturas. Depende del ángulo partidista, emocional, comprometido, posicional y oscurantista desde el que se le mire. Aventuran que residen en amenaza, sugerencia, expectativas, anticipo, advertencia, intimidación o amago. ¿A quién o a quiénes pretender inquietar? Hay que observar los dedos índice de varias manos.



Jamile se afilió a Movimiento Ciudadano, donde la proyectó a la dirigencia estatal el exalcalde Eliseo Fernández Montúfar, que la conoció cuando era candidato a la Alcaldía de Campeche, y al triunfar la llamó para que lo acompañara en su administración.



En esas circunstancias operó en la campaña y las elecciones a gobernador del Estado en que participó Fernández Montúfar, y tras la increíble debacle se produjo el extrañamiento y la acusación de traición. Y sería razonable la sospecha, porque tiempo después defeccionaría a las filas de Movimiento Regeneración Nacional.



¿Qué le prometieron y a qué se comprometió? Algunos deben saberlo. Ahí, se recuerda, recibió la fiel acogida del dirigente morenista, el chilango Erick Reyes León. En sus redes sociales el 11 de enero de 2022 escribió: “Es momento de definiciones. Hoy le damos la bienvenida a la compañera Jamile Moguel, dejamos claro algo. Morena tiene las puertas abiertas para todos los que desean abonar a la construcción de la unidad y organización. No tenemos derecho a fallar”.



Esa relación llevó a complicidades graves. Porque se aseguró que Jamile le había presentado al dirigente morenista a personas de dudosa reputación, que condujo a la sospecha de mezcolanza de irregularidades e ilícitos.



El Ejército Mexicano, se adujo en esas fechas, aseguró y puso a disposición de las autoridades correspondientes a cuatro personas, a las que decomisó armamento y se les vinculaba con un grupo generador de violencia en la región de Los Chenes, donde se sigue reportando la presencia de grupos armados.



La intervención de Reyes León habría llevado a que obtuvieran su libertad. Muchas especulaciones levantó su conducta, que con el paso del tiempo creerá que se olvidaron, pero no es así.



Las diferencias de Moguel con Eliseo Fernández Montúfar fueron alimentadas en Morena. Llegaron a tal grado, que Jamile solicitó la protección de las autoridades policiacas, porque temía ser víctima de algún atentado. Versiones oficiales aseguran que existe esa denuncia en la Fiscalía General del Estado.



Y no extraña la pretensión de vincular a Eliseo con el incidente que a Jamile y a su pareja casi les cuesta la vida. Minutos después de los hechos, en las redes una persona identificada como Vector y apodado El Cazón —y que cobra en la UCS que regentea Seso Loco—, acusó “Así no Eliseo, así no Biby. Atentan contra Jamile Moguel y su pareja Rafa Maldonado. Ambos habían responsabilizado a Eliseo Fernández y Biby Rabelo de lo que les pasara. ¿Qué opinas?”



Ese inductivo comentario se replicó de diversas maneras y formas en otras redes sociales. La intención de vincularlo es evidente. La pretensión es atribuir culpas, insinuar sin antes contar con elementos que permitan la dilucidación, dirigir las sospechas hacia la gratuita incriminación. La detención del criminal aclararía, pero está libre o lo han desaparecido.



La gobernadora Layda Sansores, desde algún otro país, se apresuró a expresar en sus redes sociales “lamento mucho el atentado que sufrió Jamile Moguel y Rafael, su pareja. Están siendo atendidos por personal calificado. Todos nuestros pensamientos están en su recuperación.” Y la frase final promete lo interesante: “Encontraremos a los responsables”. ¿Será? Porque el atentado cumplió antier una semana y no se tiene ningún resultado.



Eliseo Fernández Montúfar en su cuenta de redes expone que conoció a su amiga Jamile Moguel en la avenida López Mateos cuando estaba en campaña a la Alcaldía, bajó de su carro, lo abrazó y le deseó suerte en la elección. Le contó que en unos meses se iría a vivir a Canadá con su novio.



Tras la elección la recordó y la llevó a ser parte de su administración. Hoy se arrepiente. Desde lejos lo debe entristecer lo que ocurre en Campeche, que jamás había pasado, porque los campechanos no somos así. Con mucho respeto y sin politizar, recomendó al Gobierno del Estado —ergo Layda Sansores San Román— replantear si debe hacer cambios en su gabinete para asegurar la seguridad de los campechanos.



La alcaldesa Biby Rabelo de la Torre lamentó el hecho y demandó el pronto restablecimiento del Campeche seguro y de justicia. Hasta ahí las intervenciones de quienes conocen a Jamile y mantuvieron comunicación. La Fiscalía continúa muda.

¿EN RIESGO EL PROCESO ELECTORAL?

El representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Juan Gualberto Alonso Rebolledo, alertó hace algunos días que “está en riesgo” el próximo proceso electoral, por “las pugnas internas entre los consejeros electorales y la presidenta, Lirio Guadalupe Suárez Améndola”.

Eso llevó a destituir a la secretaria ejecutiva, Fabiola Mauleon Pérez, y al director de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, Ismael Enrique Arjona Pérez.

Hay preocupación entre los partidos de que en vísperas del inicio del proceso electoral, el IEEC llegue sin responsables de esas áreas ejecutivas claves para el desarrollo de los trabajos operativos y preparatorios, reveló. Se espera que la presidenta del IEEC proponga a los sustitutos, pues si bien los representantes de partidos no tienen voto, sí voz, y pueden actuar. No se permitirán imposiciones, afirmó.



Cierto, la situación interna en el IEEC no es idónea. Suárez Améndola no ha sabido poner orden, tomar control y asumir la batuta. Su curva de aprendizaje se prolonga de manera preocupante.

Del otro lado, la totalidad de los consejeros, entre ellos Juan Carlos Mena Zapata, Abner Ronces Mex, Clara Castro Gómez, Danny Alberto Góngora Moo, Nadine Abigail Moguel Ceballos y Fátima Meunier Rosas, se han coaligado en un férreo bloque opositor que no ha cedido a todas las pretensiones de la consejera presidenta. Le han rechazado la mayoría de sus propuestas, y han sumergido al IEEC en una parálisis que, en efecto, podría poner en riesgo el proceso electoral.



No sobra decir que las pretensiones de los “consejeros rebeldes” carecen en absoluto de cualquier asunto relacionado con la democracia. Son sus intereses políticos y económicos, mermados tras la llegada de Lirio Guadalupe. No la han logrado someter, como ocurrió con la expresidenta Mayra Fabiola Bojórquez. A cambio recibieron prebendas y la posibilidad de imponer a sus familiares y recomendados en varios de los puestos directivos.



Lirio Guadalupe está aferrada a mantener su criterio personal, con la intención de acomodar a su gente y recomendados, por lo que no ha habido entendimiento con sus contrapartes. A eso obedece la nueva crisis de mando.



Es la pugna entre la presidenta consejera Suárez Améndola y los seis consejeros en la disputa por el control del IEEC, centrados ahora en discutir “los perfiles” de las vacantes.



No se olvide que los consejeros aprobaron por mayoría la destitución de la secretaria ejecutiva, Fabiola Mauleón Pérez, y del director de Organización Electoral, Partidos y Agrupaciones Políticas, Ismael Enrique Arjona Pérez, gente de entera confianza de Suárez Améndola. La pugna ahora es quién recomienda a quién. Falta ver si los consejeros rebeldes logran imponer a uno de los suyos, o impera la voluntad de la consejera presidenta.



Suárez Améndola justificó que el Consejo General del IEEC tiene 90 días para designar a los nuevos titulares de la Secretaría Ejecutiva y Dirección de Organización, y que los nombramientos de las nuevas carteras dependen de un proceso, en su caso como presidenta podría dar propuestas, pero al final quienes votan son los consejeros.



“Una vez que comience el proceso electoral la ley establece que 90 días se pueden hacer movimientos, lo cual incluiría los nuevos nombramientos en la Secretaría Ejecutiva y Dirección de Organización, tomando en cuenta se atrasó el inicio del proceso electoral de Campeche a partir de la primera semana de diciembre del 2023”.



La presidenta del IEEC se salió por la tangente cuando le preguntaron si está en riesgo el proceso electoral, pues justificó que “la gran ventaja es que las elecciones están en manos de la ciudadanía, los ciudadanos que están en casillas, en consejos distritales y municipales. Lo que hay que reforzar es que la ciudadanía tiene que estar consciente y saber que la democracia está en sus manos”.



Pero no tiene el control. El IEEC está convertido en un ring de lucha, donde los seis consejeros se unieron para evitar, boicotear e impedir todo intento de llegar a la gobernabilidad interna, y es peligroso para la democracia.



La gran ventaja de Lirio empero, es que varios de esos consejeros agonizan en sus cargos, están cerca de irse. En tanto, los conflictos siguen y el proceso comicial está en riesgo.

SESO LOCO ACUSA: FUE ELISEO

No habían pasado 72 horas del atentado que casi les cuesta la vida a Jamile Moguel Coyoc y su pareja, cuando la Fiscalía General del Estado reveló que estaba “plenamente identificado” el autor material. Pocas horas después, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, aclaraba el entuerto.

La autoría intelectual corresponde a Eliseo, precisó, sin mencionar sus apellidos. Jamile había recibido amenazas del grupo del exalcalde y excandidato a la gubernatura. Aquí lo digo con todas sus letras. Hay un asesino serial que está operando en Campeche, y es al que hay que detener, acusó.



Y si los asesinos material e ¿intelectual? están “plenamente identificados”, ¿por qué la Fiscalía se ha tardado tanto en proceder a sus detenciones? ¿Está tomando medidas cautelares para que la sociedad no piense que se trata de un chivo expiatorio?



¿Con qué carácter Gerardo Sánchez Sansores expresó la conclusión de las investigaciones? ¿Cómo gobernador temporal, sobrino de la gobernadora, asesor o vocero del fiscal, analista independiente o metiche con fuero? ¿Qué cargo tiene en el Gobierno del Estado? ¿Ninguno? Entonces, ¿porqué se le permite meter las narices en lo que no le importa y mantener asediados a los integrantes del gabinete?

Por lo que se ve, no existen límites a la justificación y las acciones, por perversas y criminales que sean.

Pero ¿quién gana con este deleznable hecho? Sin apoyo en investigaciones serias, el fiscal Seso Loco incriminó al exalcalde, en su desesperación por impedir que aproveche la coyuntura electoral próxima para obtener una posición.



¿Quién resuelve el intríngulis? ¿Por qué la tragedia ronda entre cercanos y excolaboradores de un ausente Eliseo Fernández Montúfar? Recordemos que a su excontralor, Sergio Novelo Rosado, lo acuchillaron en julio de 2022, y lo atribuyeron a presunto asalto, y a Manuel Peña Miranda, su excoordinador de asesores, lo asesinaron a balazos en octubre también de 2022, mientras departía en su domicilio, muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado.



En ningún caso la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado han sido capaces, cuando menos, de tener indicios de quiénes fueron sus atacantes y las razones que los llevaron a asesinarlos.



Los crímenes de Novelo Rosado y Peña Miranda permanecen impunes, y en el caso de Jamile y su pareja, sólo se expresó presunción de identificación del asesino material, mientras que Seso Loco ha aclarado y cerrado el círculo con la acusación de que la mano criminal que mueve los homicidios es la de Eliseo. Pero no aporta pruebas.



En pocas palabras, todo se reduce a chismes de lavadero doméstico. Como que ya es gravísima la incapacidad de los cuerpos de seguridad designados por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román para frenar la delincuencia, y los asesinatos que obedecen a móviles políticos. Y la insistencia oficial en culpar a Eliseo sin que medie una investigación incrementa la sospecha de que son ellos quienes están detrás.



Por eso preguntamos, ¿quién sale ganando con esto? Nada es descartable en esta evidente puja por la conservación del poder, según parece. Por eso hay que estar atentos. Mientras tanto, los campechanos se preguntan ¿hasta cuándo deberán observar atónitos, que asesinos se paseen por calles y avenidas sin ser detenidos por la incapacidad de los responsables de cuidar la seguridad?

