DOÑA AMPARO  

Si no tiene rubor en llamar “Piraña” a un respetable y veterano periodista, entonces bien le podemos contestar que en efecto, los fotógrafos la persiguen por todas partes porque la confunden con la Mamá de Chucky”.

–¿Cómo ven a la Tía, que ahora se siente artista de cine, que porque la persiguen los paparazzis cada vez que viaja a cualquier parte del país o del extranjero?” cuestionó el bolero don Memín a sus amigos de tertulia.

–“La verdad, la verdad, le contestó su comadre Chela, es que doña Jaguara se pone de pechito para que cualquiera le responda en el mismo tono que ella habla. Porque si no tiene rubor en llamar “Piraña” a un respetable y veterano periodista, entonces bien le podemos contestar que en efecto, los fotógrafos la persiguen por todas partes porque la confunden con la Mamá de Chucky”.

–“Dicen que quien se lleva se aguanta y no dudo que los comentarios en las redes sociales se van a multiplicar al respecto, porque por ese sobrenombre con que acostumbra llamar al periodista que mencionas, los ciudadanos le van a seguir diciendo términos peyorativos como hasta ahora, y no dudo que se vayan a multiplicar los memes en que van a deformar de manera grotesca su figura, tal y como ella le hace a sus adversarios” puntualizó don Julián.

–“Lo que lamento de esta discusiones bizarras, anotó el poeta Casimiro, es la hipocresía, la doble moral y la doble cara de la Tía gobernanta, quien se la pasa victimándose de incitación al odio y de violencia de género, cuando es ella la que a cada rato y en todas partes incurre en actitudes verdaderamente misántropas, o de incitación al odio a los hombres. Todavía el pasado martes, recomendó a las mujeres que vendan a sus maridos, para que puedan irse a vacacionar al hotel del Ejército en Edzná”.

–“Creo que el término exacto de la actitud de la mandataria, es misandria, corrigió el viejo Julián, que es el odio contra el varón o el género masculino. Pero sea como sea el término, lo relevante es que no puede la gobernanta quejarse de misoginia cuando ella misma ha incurrido en esa situación y cuando además, ella intencionalmente alienta que se odie a los hombres. Quien hace estas cosas simplemente no está bien de la cabeza” aseveró el senecto maestro jubilado.

–“Lo que de verdad manifiesta esa señora, añadió don Memín, es un odio terrible a sus adversarios políticos y a los periodistas críticos. Y eso es peligroso, ya que ella controla todo el poder judicial, las corporaciones policiacas, a los jueces y magistrados, y bien pudiera ordenar que se armen paquetazos para meter a todos sus adversarios a la cárcel, tal y como ya lo hizo contra el rector”, recordó el rechoncho aseador de calzados.

–“Entonces, si la señora ya mostró sus armas, entonces no nos queda más que invocar otra vez a la heroína de las causas justas, a la defensora de los débiles y a la redentora de los luchadores sociales, como es Súper Amparo. Que todos tramiten en los juzgados de distrito ese escudo protector, porque de lo contrario no van a alcanzar los reclusorios de Kobén y del Carmen para resguardar a quienes estamos en contra del régimen y de esta aspirante a sátrapa tropical como es doña Jaguara” aseveró.