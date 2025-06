DIPLOMACIA DE EXCUSADO: CÓMO PERDER UNA VISA CON ELEGANCIA REVOLUCIONARIA

Por: Lideres Internacionales

¿Quién necesita una visa cuando se tiene una credencial de Morena Sí , una cuenta de TikTok y el respaldo moral de un partido que convirtió la ignorancia en ideología de Estado?

Melissa Cornejo, asistente de una diputada de Morena —sí, esa misma bancada donde ser maleducado es sinónimo de valentía — decidió ponerse el sombrero de Juárez , la bandera del Che y el filtro de *Gritona Revolucionaria Nivel 12* para gritarle al ex canciller de Estados Unidos, #ChristopherLandau , que su visa se la podía meter por donde no da el sol .

Un acto de dignidad, dirán sus defensores .

Un berrinche de secundaria, diríamos los que todavía no nos hemos fumado el manual de política exterior en papel arroz .

Porque claro, a falta de diplomacia, Morena exporta gritos .

Y no cualquier grito: grito ideologizado, grito tuitero , grito en video vertical con subtítulos de TikTok y 200 likes de bots .

—

¿Qué hizo el ex embajador en México hoy subsecretario de gobierno de EEUU?

Nada extraordinario.

Sólo respondió como cualquier adulto con decencia profesional: le negó la visa .

No porque fuera mexicana, no porque fuera mujer, no porque usara hashtags de izquierda… sino porque **incita al odio en redes sociales contra Estados Unidos desde su cargo pagado con impuestos** .

O sea, imagínate pagarle a alguien para que organice protestas contra tu propia embajada .

Suena a sketch de “Saturday Night Live”, pero con presupuesto público .

—

Cuando la estupidez es patrimonio cultural

Melissa gana **50 mil pesos mensuales** .

Eso es: 50 mil pesos al mes para gritarle a funcionarios extranjeros, fomentar la narrativa de que emigrar ilegalmente es una “hazaña revolucionaria” y repetir como disco rayado que “el pueblo bueno tiene derecho a invadir fronteras” .

¿Usted está de acuerdo con pagar impuestos para que eso suceda?

¿No? Pues no importa .

Porque aquí el presupuesto público es como la piñata de un cumpleaños soviético : todos le pegan, pero sólo los compas agarran dulces .

Y mientras tanto, la diputada que la contrató está muy ocupada lanzando tweets con palabras como “colonialismo” y “neoliberalismo” sin saber bien qué significan, pero ¡ay cómo suenan de combativas!

—

El verdadero insulto

No, Melissa. El insulto no fue contra el gringo.

El insulto es contra la GENTE TRABAJADORA DE ESTE PAÍS , contra los jóvenes que buscan una beca legal , contra los artistas que quieren llevar cultura sin armar escándalos , contra los empresarios migrantes que sí respetan las reglas .

El insulto es que tú seas parte del gobierno .

Que uses el nombre del pueblo para justificar tus frustraciones personales .

Que confundas la política exterior con una pelea de vecindad .

Y que todo eso se traduzca en un SUELDO DE 50 MIL PESOS MENSUALES que sale de los bolsillos de una ciudadanía que **YA NI SIQUIERA TIENE ACCESO A MEDICINAS** .

—

Un mensaje para el subsecretario de EE.UU. Embajada Estados Unidos en México

Estimado señor Christopher Landau:

Desde esta trinchera de cordura , queremos ofrecerle una disculpa .

No todos los mexicanos somos gritones sin causa .

No todos creemos que la política es TikTok y mentadas .

Al contrario, muchos queremos **COOPERAR CON SU GOBIERNO**. Le extendemos una invitación para construir un **acuerdo cultural y deportivo** entre comunidades mexicanas en EE.UU. y los talentos jóvenes que aún creemos en el respeto .

Pero claro, ese tipo de propuestas no generan likes, ni trending topics .

Por eso no las pelan en el Congreso .

—

¿Renunciar? Aquí se premia la ignorancia

En cualquier otro país serio , una funcionaria que genera un conflicto diplomático **renuncia** o al menos pide disculpas .

Aquí no: aquí se hace trending topic , se sube al Senado a leer poemas de odio y se recibe otro bono por “valiente” .

Así que, ciudadanos, contribuyentes, sobrevivientes del populismo…

Pregúntense:

¿VALE LA PENA FINANCIAR ESTA MEDIOCRIDAD?

¿O es hora de exigir que el gobierno nos represente con inteligencia y no con rabietas de influencer sin Wi-Fi?

—

*”Yo soy el #GranMaestre y nosotros somos Líderes Internacionales. Comparte y déjanos tu opinión. Queremos saber si tú también crees que ¿la ignorancia no debería estar en la nómina del Estado.”* ?