ECONOMÍA ESTÁ “POR LOS SUELOS” Y HACE LLORAR A EMPRESARIOS, LAMENTAN; SINDICATOS OBREROS CLAMAN AYUDA A SHEINBAUM

José Castillo García, representante legal del Sindicato Nacional Federal de la Construcción (COR), dijo que a mitad de año la incertidumbre económica se agrava por el incumplimiento de pagos de Pemex, el cierre de empresas y el anuncio de despidos masivos, e hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum a que intervenga y reactive la economía carmelita, que está “por los suelos” y causa llanto a los empresarios.

Ya nos “comimos” la mitad del 2025 y no se ha cumplido ninguna promesa, reclamó Castillo García, en referencia a los compromisos hechos por directivos de Pemex, como Víctor Manuel Rodríguez Padilla, quienes en reiteradas reuniones con empresarios aseguraron que los adeudos serían pagados, pero esas promesas se han convertido en pagos “gota a gota”, insuficientes y sin fecha clara.

La falta de pagos ha paralizado múltiples compañías, cuyos representantes han vendido maquinaria o cerrado operaciones, dan ganas de llorar, he visto a empresarios llorando, pues no hallan qué hacer, incluso proveedores bloquean llamadas de acreedores porque no pueden cobrar, lamentó.

A esto se agrega el anunciado despido de más de 3 mil trabajadores de planta de Pemex y empresas contratistas, muchos de los cuales han hecho su vida en la Isla desde hace años. “En el aeropuerto escucho a los petroleros decir que levantarán anclas. Se van y con ellos se va el sustento de muchas familias”, lamentó.

Ante la creciente crisis, Castillo García dijo que las organizaciones sindicales adheridas a distintas centrales obreras —CTM, CTC, CGT, Catem, COR y CROM— se han unido para suplicar a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga de manera directa, pues no sólo hay desempleo, sino una ola de demandas laborales en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral contra casi todas las empresas.

“Estamos desesperados. Hay trabajo inconcluso porque no hay dinero para terminarlo, ni para pagar sueldos, ni insumos. La situación es crítica”, expresó el dirigente sindical.