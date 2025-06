NO HAY PAZ DONDE HAY HAMBRE, ADVIERTE TANIA DOMÍNGUEZ; SI PEMEX NO CAMBIA PAGA Y EL GOBIERNO FEDERAL NO REACCIONA, HABRÁ DESCONTENTO SOCIAL

Hoy viajó a la Ciudad de México a dar seguimiento al oficio que envió a Víctor Rodríguez

Al recalcar que Carmen no puede esperar ni ser rehén de la lentitud institucional, la diputada carmelita Tania Domínguez Fernández, de Movimiento Ciudadano, advirtió ayer: “Si Pemex no cambia su actitud, si el gobierno federal no reacciona (…) pues no se sorprendan… si no quieren ver el descontento social, porque no hay paz donde hay hambre, y no hay futuro cuando se castiga a quienes trabajan”.

Lo anterior, al anunciar que mañana (por hoy viernes 13 de junio) se cumplía la fecha anunciada para ir a las oficinas de Pemex en la Ciudad de México, para dar seguimiento a su solicitud formal (oficio 2502075 dirigida al director general Víctor Rodríguez Padilla, para que la petrolera le pague a los empresarios carmelitas.

A quienes dicen que de poco o nada servirá plantarle cara a la autoridad, Domínguez Fernández preguntó: “¿La alternativa es quedarnos cruzados de brazos?”, y recalcó: “Lo mínimo que los ciudadanos esperan de nosotros y del Estado, es tener el coraje de alzar la voz y defender sus intereses, y si mañana nos presentamos todos los diputados, el reclamo será legítimo y tendrá resonancia”.