OPINIÓN: ECONOMÍA DE CARMEN AGONIZA Y SÓLO LAYDA Y PABLO TIENEN CIFRAS ALEGRES. ¡AHHH! Y TAMBIÉN DALILA

Por: JC Rodríguez Rodríguez

Para quienes conocen la dinámica económica, no es sorpresa que las empresas prestadoras de servicios en Ciudad del Carmen –principalmente restaurantes– sean las víctimas más evidentes y fatales de la marcada crisis económica por el impago de Pemex a sus empresas proveedoras y subcontratistas.

Si las empresas asentadas en la isla no cobran, pues no tienen recursos para pagar a sus empleados, éstos no hacen una derrama económica y la rueda de la economía local no gira. Y si esto se prolonga por años –como es el caso– vemos una clara y lógica recesión económica. El precio más alto lo pagan las empresas prestadoras de servicios que viven de esa derrama.

Ciudad del Carmen petrolizó su economía desde la década de los 70’s con el desarrollo de “Cantarell”, el más grande campo petrolero descubierto en México, hoy en estertores. Por eso su economía ha entrado en un periodo de fase terminal por la crisis petrolera cuyos efectos ruinosos comenzaron con la “Reforma Energética” de Enrique Peña Nieto y que se agudizaron con el “Rescate de la Soberanía Energética” de Andrés Manuel López Obrador.

La isla paga hoy un alto precio por la petrolización de su economía. Y su caída parece inminente e inexorable, porque ni la Federación, el Estado y menos el Municipio han presentado un plan para su rescate.

Estos son algunos de los cierres de restaurantes más notorios porque se anunciaron en redes sociales:

Tabule Comida Árabe. Cierre: Lunes 9 de junio de 2025

El Rincón Jarocho. Cierre: 5 de junio de 2025

Casa Briceño. Cierre: Sábado 31 de mayo de 2025 (Inauguración: 13 de diciembre de 2019).

“Marea Restaurante”. Martes 15 de abril (Inauguración: 3 de abril de 2023).

Cabe destacar que hay otros negocios que también han anunciado un posible cierre, anuncios que más bien son llamados de auxilio a sus seguidores y clientes a evitarlo.

La economía carmelita agoniza y sólo la gobernadora Layda Sansores y el presidente municipal Pablo Gutiérrez tienen cifras alegres ¡Ahhh! Y también la diputada local del distrito 10, Dalila Mata Pérez, quien jura y perjura que “en Carmen NO hay crisis”.

Peores cosas veredes, Mío Cid…