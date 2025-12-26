DETIENEN EN MICHOACÁN A CIUDADANA POR “ATACAR EL HONOR” DE UN FUNCIONARIO EN REDES SOCIALES

En Michoacán se registró la primera detención por el delito de “ataques al honor a través de medios cibernéticos”, luego de que la Fiscalía General del Estado informara el arresto de una mujer identificada como Cristina “N”, señalada por publicaciones realizadas en redes sociales contra un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro. El caso encendió señalamientos sobre posibles actos de censura y el uso de la ley penal frente a expresiones emitidas en plataformas digitales

Según la Fiscalía, la mujer presuntamente administraba perfiles apócrifos en Facebook desde donde se difundieron mensajes considerados ofensivos. La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Cibernéticos con apoyo de la Policía Cibernética, lo que derivó en una orden de aprehensión autorizada por un juez. Al no tratarse de amenazas, violencia física ni extorsión, el hecho reabrió el debate sobre la libertad de expresión, los límites de la crítica ciudadana a funcionarios públicos y el riesgo de que el aparato del Estado se utilice como mecanismo de censura.

Fuente: @Juan_OrtizMX

