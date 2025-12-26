A FUEGO LENTO | CHANTAJE CACIQUIL | Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

La crisis interna en MORENA está llegando a niveles realmente increíbles de cinismo y deslealtad mínima cuando los caprichos de la MAJADERA GOBERNADORA DE CAMPECHE Layda Sansores instruye a su lacayo ” líder” de MORENA en Campeche iniciar una agresión directa contra Luisa Alcalde Luján para insultarla sin pudor .

La mezquindad del emisario misógino que llegó como parte de la PANDILLA SAQUEADORES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CDMX, demuestra lo corriente y vulgar al sentenciar que LUISA ALCALDE LUJÁN se está ” HACIENDO PENDEJA” para exigir a la Cámara de Diputados bajo el secuestro de RICARDO MONREAL el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas , cuando los expedientes han sido siempre trucados y nunca harán efecto a esta PANDILLA CAMPECHANA CACIQUIL.

No sorprende esta situación propiciada por la Gobernadora – por obra ,acuerdo y fraude- concertado por el truhán Alejandro Moreno Cárdenas quien ahora se potencializa en esta COFRADÍA SIN ESCRÚPULOS en el ” MESÍAS SALVADOR DE CAMPECHE”cuando la ratería de ALITO , de su VANDALISMO desde su juventud – ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR intocables mozalbetes que disfrutaban destruir parabrisas de autos en tolerancia de sus protectores de personalidad indefinida y ahora lo hacen con todo el Estado y la Nación

Es increíble el grado de cinismo, insolencia y canallada escuchar -con toda desfachatez – al otrora MALDITO ASESINO -Fernández Montufar por decreto de LAYDITA – convertido en un APÓSTOL DE PERDONES Y PROMOTOR DEL NO MENOS CRIMINAL ALITO, pasar de las agresiones y sentencias de cárcel a convertirlo en ALTER EGO de la inescrupulosa CLASE POLÍTICA CAMPECHANA.

Ser hijos de padres desconocidos no les da licencia para endosar a sus BAJOS INSTINTOS el destino de un pueblo que mira con RESIGNACIÓN CASTRADA , la manera que estos dos hombrecillos se reconcilian sin pudor para MONTAR UNA SALVACIÓN DONDE LOS VERDUGOS SON SUS PATROCINADORES – GONZÁLEZ CURI, AZAR GARCÍA , ORTEGA BERNÉS, ARCEO AZAR ,SANSORES SANCHO los verdaderos SECUESTRADORES DE LOS 13 MUNICIPIOS , SUS PRESUPUESTOS , LO SAQUEADO SIN RENDICIÓN DE CUENTAS .

EL PRIANMORMOCI CAMPECHANO no se opondrá nunca al acotamiento de terminar con el NEPOTISMO .

Los ladridos por consigna del forajido contra LUISA ALCALDE va – realmente dirigido a Palacio Nacional y el enojo de LAYDITA es por no haber sido recompensada en SEGOB por su ruindad desplegada en “LOS MARTES DEL JAGUAR HIDROFÓBICO” de insultar a las legisladoras de los ” PACKS CURRICULARES MERITORIOS ” para regocijo de los chacales en autosatisfacción , las ilegalidades en espionaje para denostar aliados sin moral o la clara campaña desde Campeche para “VETAR A MORENA, PALACIO NACIONAL” pues CAMPECHE LES PERTENECE POR DERECHO DE CASTAS Y MEZCLAS INIMAGINABLES DE SODOMÍA.

Es dantesco que nadie se atreve a ponerle un alto a la tragedia , pues desde el PODER CENTRAL no se tiene voluntad política y toda señal de apoyo a nuestro factible rescate de la ignominia , se diluye con el IMPORTAMADRISMO PRESIDENCIAL, y ante cualquier señal de cambio , se amaga con ROMPER EL PACTO FEDERAL .

Ya el Cacique Antonio González Curi amenazaría con crear LA REPÚBLICA DE CAMPECHE, cuando PEMEX se niega a seguir aceptando la doble facturación de sus obras de BENEFICIO MUTUO.

El cobarde orate Vicente Fox Quesada se doblega frente al consentido del GRUPO ATLACOMULCO ,

¿SE APUESTA LO MISMO CON Claudia Sheinbaum Pardo ?

¿A qué le temen los Gobiernos de la República al desafío chantaje y extorsión de esta gavilla de miserables hampones?

¿Son tan profundas las complicidades que siempre ceden ante sus amagos históricos hereditarios ahora con Layda Sansores, Antonio González Curi, Alejandro Moreno Cárdenas, Eliseo Fernández, Dante Delgado y pandilla de forajidos?

El pasado mes de mayo del 2025 advertí lo que hoy se cristaliza . El PRIANMORMOCI.

Mil millones de endeudamiento los unifica en la villanía.

Ahora viene los amagos de ruptura , rebelión y condicionar la inercia de LOS MISMOS PARA LO MISMO .

¡ROBAR POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS TAMBIÉN!

Un nuevo chantaje contra toda posibilidad de combatir al CÁRTEL CAMPECHE TODA DEGRADACIÓN ( CCTD).