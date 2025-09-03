miércoles, septiembre 3, 2025
Locales

CONFIRMAN EJECUCIÓN EN MELCHOR OCAMPO; ES EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y EL 65 DE ESTE AÑO

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche .- Con un mensaje de muerte dirigido a los vendedores de cristal fue encontrado la mañana de ayer martes 2 de septiembre en Melchor Ocampo, el cuerpo en avanzado estado de putrefacción de un hombre que presenta impacto de bala en la cabeza y permanece en calidad de desconocido.


Con la confirmación se tiene al primer ejecutado de este mes de septiembre y el 65 en lo que va del año.


El cadáver se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), mientras personal de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto investiga el caso por homicidio calificado.


Junto al cuerpo fue hallada una manta que con letra ilegible decía: “Esto le pasa a todos los que venden cristal”.

