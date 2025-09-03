CIRCULA EN REDES: NO ESTAMOS LEJOS DE VENEZUELA CON LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE EXPROPIACIÓN: ARMENTÍA

A través de una publicación en sus redes sociales, el diputado local Pedro Armentía López, expuso que mientras la gente está enfocada en la final del béisbol, Morena estaría por aprobar en Campeche las modificaciones a la Ley de Expropiación, para atentar contra el patrimonio de las familias, anexó un video donde aparece el expresidente venezolano Hugo Chávez ordenando la expropiación de 3 edificaciones, algunos con negocios de propiedad privada, en los alrededores de la plaza Bolívar, y advirtió: “No estamos lejos de ello”.

El legislador escribió: “Martes de caja china. Mientras la gente está enfocada en la final del béisbol, Morena está por aprobar en nuestro estado las modificaciones a la Ley de Expropiación para atentar contra el patrimonio de las familias. Les dejo este video, no estamos lejos de ello. Más tarde subiré a mis redes el posicionamiento en el Congreso del Estado”.