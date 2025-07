CIBERNAUTAS REPRUEBAN LAS NUEVAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA TRIBUNA Y JORGE GONZÁLEZ Y CRITICAN A LAYDA

Luego de conocer las nuevas medidas cautelares contra Tribuna y el periodista Jorge Luis González Valdez, cibernautas criticaron duramente a la gobernadora Layda Sansores, incluso algunos con insultos, otros consideraron la sentencia como un @tent@do contra la dignidad, el trabajo y a los derechos de autor del periodista, y unos más le pidieron que cierre el Face porque toda la ciudadanía la critica.



La reprobación a las nuevas medidas se patentizó con: “Creo que no se puede llamar censura a este acto, sino es un atentado a la dignidad, al trabajo y a los derechos de autor de este periodista. Se podrá callar a uno, pero no a un pueblo que ha despertado de las injusticias, abu$o de poder y hartazgo generalizado”.

Otros comentarios fueron: “Como siempre ayudando a Layda. Pero bien que ella si puede agredir verbalmente a Valdez llamándolo piraña”, “Pues que la señora cierre todo el Facebook porque toda la ciudadanía la crítica y la suben con burla”, “Si dice la verdad el periodista”, y “Pero y cómo se actúa contra quien atenta contra el pueblo, ya que la violencia va en aumento la falta de trabajo y oportunidades así como la infraestructura educativa la de salud y la propia de vías terrestres y caminos que son deprimentes y sin avance… esto se puede sancionar…”.



También, “No se dejen, tramiten un segundo amparo a ver qué van a hacer cuando declaren la inconstitucionalidad de ya no poder opinar de un servidor público que está haciendo las cosas mal”, y “Gastando recursos a lo bruto, poniéndole un vigilante dinero que nos cuesta al pueblo… y que no un órgano superior ordenó y voto a favor de este señor, por qué un órgano estatal tiene más fuerza de esta manera sólo provoca más ingobernalidad”.



Uno más escribió: “Y que está hablando ese señor de Layda, simplemente la verdad, si la señora no quieren que le saquen sus trapos sucio pues que haga bien su trabajo como mandataria de Gobierno, pero si no lo hizo desde el primer día no lo va a hacer ahora después de 4 años en el poder, y nada más por su capricho quiere meter al señor a la cárcel porque no puede ver otra persona arriba de ella… ojalá y las autoridades no vendidas hagan bien su trabajo y no se arrastren por unos pesos, porque ella ya se va y Layda no se los va a llevar cuando termine su sexenio…Layda y Marcela les van a dar una patada por el c… xk ellas se largan a chingar x otro lado..”



Igualmente: “Quién nos defiende de estás juezas? Habría que demandarlas por evidentes ataques al periodismo y libertad de expresión pues que renuncie Layda si no quiere ser nombrada pues es figura pública”, “Pinche Gobierno de Campeche y no estamos como Cuba, los campechanos se están tardando de sacar a Layda y a la mafia, del poder…”, y “Esto ya está como en Corea del Norte Todo lo que quieras publicar tiene que ser revisado por el gobierno si no es del agrado del gobierno no lo publican y puede ser cárcel o muerte para el que lo realiza. La verdad está de pensar si está bola de trácalas siguen en el poder”.



Además: “En lugar de estar viendo como chingar a sus enemigos debería ir a ver cómo está el IMSS…”, “Cómo las juezas no defendieron a las mujeres policías cuando las maltrataron y las corrieron sin liquidación, dan pena ajena esas juesas… pero todo tiene un comienzo y un final y existe el karma”, “A la gente que tiene bien puesto los calzones siempre le va a decir a Layda sus verdades”, y “Le llegaron al precio”.



Otras reacciones fueron: “La señora se hubiera dedicado a trabajar como toda una gobernadora y no estar persiguiendo a cuanto político se le venía en gana todo Campeche la hubiera recordado con respeto pero desde el primer día de su mandato hizo maroma y circo como exige respeto si pura pen…….da ha hecho y dicho con su arrogancia e insultando y diciendo malas palabras eso no es ser una dama.



Y no faltaron los insultos: “La que deben meter al manicomio es a Layda”, “Es incansable esta nefasta gobernadora pobrecita la momia de Guanajuato”, “Esos jueces ya escucharon su boca de Layda, eso debe de ver que hasta la madre nos mienta pero en las votaciones los vemos”, y “Que c… a su p. m. la @b3rrante, $uci@, r@nci@ s#n#ct@ y goberl@dron@ de Layda Sansores y viva la libertad de expresión, mu3r@ Morena de Campeche y los Sansores San Román son r@t@s los h. de s. p. m….”.