CARMEN: “¡LA ECONOMÍA ESTÁ DE LA CHINGADA!”; NI EL REGRESO A CLASES MEJORA LA OCUPACIÓN EN PELUQUERÍAS, LAMENTAN

Cerca del regreso a clases, propietarios de peluquerías en Ciudad del Carmen reportan poco movimiento y menores ingresos, pues el tradicional corte de cabello de estudiantes ya no representa el mismo repunte de años anteriores.

David, quien desde hace aproximadamente 14 años se dedica a ese oficio, explicó que existen temporadas en las que los ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Señaló que uno de los factores que ha reducido la demanda durante el regreso a clases es que en algunos planteles ya no se exige a los estudiantes llevar el cabello corto, como ocurría anteriormente.

La situación se complica por gastos como renta, productos y mantenimiento del establecimiento, lamentó, y reveló que ante la falta de clientes ha tenido que buscar alternativas para obtener recursos y seguir ofreciendo servicio, pues la peluquería representa su principal fuente de ingresos.

David recordó también que años atrás existía mayor movimiento por la actividad petrolera y el personal que trabajaba costa afuera, pues acudía regularmente a cortarse el cabello antes y después de abordar.

Actualmente, aseguró, esa clientela disminuyó considerablemente y los peluqueros enfrentan largas jornadas a la espera de clientes, con la expectativa de que el regreso a clases permita mejorar ligeramente sus ingresos.