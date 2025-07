CARMEN: DENUNCIA A MEDIO HERMANO POR ROBO DE IDENTIDAD DEL PAPÁ PARA COBRAR SEGUROS DE VIDA, Y ACUSA COMPLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO

Silvia Guadalupe Sarmiento García acusó públicamente a su medio hermano Rajaney Sarmiento García y al notario Jaime B., de haber elaborado un testamento falso a nombre de su padre fallecido, con presunta complicidad del Ayuntamiento del Carmen. Señaló que la Fiscalía de Campeche confirmó mediante peritaje que la firma del documento no corresponde al difunto, sin embargo, sigue utilizándose como válido. Acusó además que Rajaney, quien trabaja en la Dirección de Medio Ambiente municipal, habría suplantado la identidad de su padre para cancelar fideicomisos y seguros apenas dos días después de su muerte, y se habría apropiado de propiedades familiares con documentos irregulares.

Silvia también denunció ser víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de su hermano, incluyendo intentos de atropellamiento y estrangulamiento, por lo que lo responsabiliza de cualquier daño que pueda sufrir ella o su familia. A pesar de haber presentado pruebas como peritajes, actas y recibos, lamentó que no se haya emitido una orden de aprehensión, y exigió justicia. “Estoy cansada, enferma del corazón por el estrés, pero no me voy a detener”, expresó.