CARESTÍA IMPARABLE

Las razones del incremento de precios que empezarán a resentirse desde diciembre, es la gran deuda billonaria de este Gobierno que nos heredó Cabecita de Algodón….

Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos del Parque Principal con cara de pocos amigos. La preocupación se apoderó de sus sentimientos, y su enojo era difícil de disimular.

–¿Cómo no estar encabritada si a partir de enero van aumentar de precio los refrescos, el agua, la leche, la luz, el huevo y no dudo que el kilo de carne de pollo, res y cerdo, o sea más de lo mismo, el pueblo seguirá pagando los desaciertos de sus gobernantes” se quejó.

–“La manera de alimentar esa gran bolsa que es el presupuesto público es la recaudación fiscal, o sea el pago de impuestos, explicó con paciencia el bolero don Memín. Lógico es que si el Gobierno regala miles de millones de pesos en sus programas sociales electoreros, también necesite aumentar sus percepciones mediante las tributaciones ciudadanas”.

–“Haz hablado como todo un experto en finanzas públicas, le dijo en son de broma el poeta Casimiro. Y en efecto, a más repartición de dinero, más déficit presupuestal y la única forma de emparejar el ingreso y el egreso, es mediante el cobro de impuestos. Lástima que quienes más terminan pagando sean los sectores económicamente más vulnerables” disertó.

–“Bueno, justificó el viejo don Julián, antes gran parte de esa recaudación se iba a fondos desconocidos, a fideicomisos o a subsidios a los grandes magnates del país, ahora se reparte entre los más pobres y eso de alguna manera equilibra la situación y evita que se haya incrementado el índice de pobreza”.

–“Habla usted como un chairo bien aleccionado, se mofó doña Chela, y aunque en parte tiene razón, también tenemos que decir que las razones de este incremento en los precios que empezarán a resentirse desde diciembre, es la gran deuda billonaria de este Gobierno. Cabecita de algodón se fue a su retiro heredándonos un adeudo mucho mayor que el famoso Fobaproa, por eso el Gobierno de la Emperatriz Claudia tiene que ver cómo recaudar más dinero”.

–“Y los que más pagamos como siempre, complementó el bolero don Memín, somos los más jodidos, los de salario mínimo o los que ni siquiera tenemos sueldo fijo. Así ha sido en los gobiernos de derecho, de izquierda o de centro, el pueblo es el que sigue pagando los platos rotos”.

–“Y eso de que los aumentos de precios empezarán en enero es un decir, ya una vez que se dio la advertencia, a partir de mañana van a empezar a subirle a todo, especialmente los artículos de mayor demanda popular, se quejó doña Chela. Si ya de por sí no he podido comer bistec de res en lo que va del año porque sus precios son exagerados, ya estuvo que en todo el año que viene nos la pasaremos con huevo y tomate si es que estos alimentos no se elevan también hasta la estratósfera” se lamentó.