CAMPESINOS DE GUANAJUATO, JALISCO Y MICHOACÁN LIBERARÁN UN CARRIL DURANTE UNA HORA COMO MUESTRA DE BUENA VOLUNTAD ANTE EL SENADO

Productores agrícolas de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron liberar un carril durante una hora en los puntos carreteros donde mantienen bloqueos, como muestra de buena voluntad hacia el Senado y el Gobierno Federal. Rubén Vázquez de la Rosa, representante de agricultores guanajuatenses, informó que tras una reunión con integrantes de la Comisión de Agricultura en la Cámara Alta, los senadores Olga Sánchez Cordero, Malú Micher, Miguel Márquez, Alfonso Ramírez Cuéllar y un legislador de Hidalgo se comprometieron a gestionar la reactivación de la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, la cual se rompió un día antes. “Nos pidieron mostrar buena voluntad y así lo haremos, liberaremos un carril por una hora en todos los puntos donde tenemos presencia”, explicó.

Los campesinos señalaron que su movimiento es pacífico y que la protesta busca un precio justo para el maíz y el trigo, así como atención al abandono del campo. “No somos gente de pleito, pero nos están obligando a esto porque el campo está olvidado”, expresó Ricardo Hernández Yáñez, de Jalisco. Por su parte, Enrique Ceja, de Michoacán, subrayó que la movilización prohíbe actos violentos y busca mantener libre el paso a ambulancias, niños y adultos mayores. Mauricio Pérez, de Guanajuato, pidió que no se criminalice su causa y exhortó a los productores de otros estados a unirse a la tregua de una hora mientras esperan respuesta del Gobierno Federal. La mesa de negociación podría reanudarse en la Secretaría de Gobernación con la participación de representantes de Agricultura y Economía.