MAÑANA HABRÁ CAOS CON EL KO’OX POR LA RECONFIGURACIÓN DE RUTAS Y REDUCCIÓN DE PARADAS, PREVÉ QUERUBÍN PERALTA; “SE VA A PONER BUENA LA CANDELA”

La implementación del nuevo sistema de transporte público Ko’ox, que promete modernizar la movilidad en la capital, podría iniciar con más problemas que soluciones, advirtió Querubín Peralta Ramos, presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche, quien anticipó que mañana vamos a vivir un caos ante la reconfiguración de rutas, la reducción de paradas y la falta de infraestructura básica en los nuevos paraderos.

Las familias van a tener que salir más temprano, los trabajadores, los estudiantes, todos, mañana se va a poner buena la candela”, previó, aunque consideró como positivo que el nuevo sistema ampliará el horario de servicio de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche, por lo cual los retos mayores serán la falta de información y la adaptación del público ante el abrupto cambio de dinámica.

Peralta Ramos explicó que sólo cuatro rutas troncales —Presidentes, Plan Chac, Kalá y Esperanza— comenzarán a operar bajo el nuevo esquema, mientras las demás están en revisión, lo que genera incertidumbre entre los usuarios que dependen del transporte para llegar al trabajo, a la escuela o al centro de la ciudad.

Uno de los principales cambios que traerá el Ko’ox será la eliminación de las paradas libres, pues los pasajeros ya no podrán subir ni bajar en cualquier esquina, sino sólo en paraderos oficiales, y esta medida, que en el papel busca ordenar el sistema, podría afectar a miles de personas, especialmente de colonias populares donde no existen estructuras que protejan del sol o la lluvia.

Alertó sobre el impacto de las rutas recortadas, ya que zonas como Presidente de México, Tula, Exhacienda Kalá y Camino Real no llegarán al Centro Histórico ni al mercado principal, sino que se quedarán donde estuvo el Monumento a Pablo García, para hacer conexión con otras líneas.