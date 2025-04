¡CAMPECHE YA NO ES SEGURO! MUJER DENUNCIA INTENTO DE ACOSO EN EL MALECÓN

Mientras Layda Sansores continúa presumiendo que Campeche es uno de los estados más seguros del país, la realidad que viven muchas ciudadanas es otra. La mañana de este jueves, una mujer denunció públicamente haber sido víctima de acoso e intento de intimidación mientras hacía ejercicio en el malecón.

Eran las 7:47 de la mañana cuando notó que una camioneta tipo Volkswagen comenzó a seguirla. A pesar de tomar una fotografía del vehículo, el conductor regresó para intentar amedrentarla nuevamente. Según su testimonio, el hombre la esperó sobre la avenida, muy cerca del lugar donde ella había dejado su automóvil.

“Campeche ya no es seguro. Si tienen la oportunidad de venir, no vengan. Ya no nos distinguimos por ser un lugar seguro”, escribió la afectada en un mensaje contundente, donde no solo relató lo ocurrido, sino también el abandono que sintió de parte de las autoridades. “La policía en Campeche es lo último que cuida y sirve a la ciudadanía”, añadió.

El mensaje se viralizó rápidamente, acompañado de llamados a extremar precauciones y de indignación por la falta de vigilancia en espacios públicos. “Chicas, carguemos un táser, gas pimienta, tomen clases de box…”, sugirió la mujer, quien reconoció que ese día, por fortuna, llevó su automóvil y no su bicicleta.

Lo más alarmante, dijo, es que este tipo de situaciones puede pasarle a cualquiera, incluso a plena luz del día, en un sitio que hasta hace poco era considerado “seguro”. “Hoy pude ser un caso más. Hoy me infundiste miedo. Pero hoy decidí alertar a las demás”, escribió con firmeza.

