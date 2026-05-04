BLINDA LA 4T A RUBÉN ROCHA “DADA SU CONDICIÓN”
HASTA UN CIUDADANO PUEDE PEDIR ESE APOYO: #SHEINBAUM
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Rubén Rocha Moya recibe protección federal “dada su condición, ya que un gobernador, un gobernador con licencia, un diputado, un senador o incluso un ciudadano pueden pedir ese apoyo”.
La mandataria federal afirmó que Rocha Moya tiene seguridad por las condiciones determinadas por el Gabinete de Seguridad.