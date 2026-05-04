EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 04 DE MAYO DE 2026

VA E.E.U.U. SOBRE LOS NARCOPOLITICOS.

Fiscales de los Estados Unidos acusaron este miércoles al gobernador de Sinaloa y a otros 9 funcionarios de esa entidad de colaborar y ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y votos. Al día siguiente Layda Sansores publicó en sus redes sociales que “en el caso de Rubén Rocha Moya y de cualquier otro funcionario, sin importar su filiación política, se deben comprobar contundentemente las acusaciones…”

Bien dicen que cuando veas la barba de tu vecino cortar, debes poner la tuya a remojar. Porque Sansores es un caso similar al de Rocha Moya, que a cambio de votos y dinero para su campaña ha permitido el ingreso de un grupo criminal a la entidad. Esto, desde luego, es del conocimiento del gobierno norteamericano, que documenta cómo operan los cárteles a lo largo y ancho del país.

Fue precisamente el pasado miércoles que recordamos que nada ha aclarado Layda Sansores del financiamiento ilícito que habría recibido para su campaña, que se especula era producto del huachicol fiscal. Los señalamientos de los periodistas Salvador García Soto y Anabel Hernández siguen sin ser aclarados por la mandataria campechana, que ahora quiere pruebas contundentes. Y ella, ¿por qué no las da cuando acusa y denuncia?

LA BIPOLARIDAD POLÍTICA DE SANSORES.

El editorial Política Confidencial, de Publimetro, comenta de la doble cara de Layda Sansores, que llora por los recortes que le aplican desde Palacio Nacional, pero que a la vez sonríe y agradece los apoyos que recibe de la presidenta. Lo peor es que esa bipolaridad política trasciende a todo el país y nuevamente es motivo de burla y escarnio. Reproducimos.

“Layda Sansores en modo ‘corte de luz’… literal. La gobernadora de Campeche encendió las alarmas al admitir que su administración está sin liquidez y que ya no alcanza ‘ni para pagar la luz’. La advertencia no fue menor: si no logran cubrir el próximo recibo, dice que no pedirá préstamos ni prórrogas… simplemente apagará las oficinas del gobierno estatal. Eso sí, en medio del apagón financiero, agradeció a Claudia Sheinbaum por los recursos federales, destacando apoyos recientes para carreteras y obra pública. Sin dinero para la luz… pero con respaldo desde Palacio.”

El desastre económico que ocasionó Layda Sansores al otorgar la mayoría de sus obras y compras a empresas foráneas, tienen al estado con la peor recaudación de su historia, por eso mismo se resienten tanto los descuentos del presupuesto como ocurre ahora. En síntesis, nada bueno trajeron los gobiernos de Morena a Campeche. Es momento de que se larguen.