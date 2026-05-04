lunes, mayo 4, 2026
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SE QUEJA SHEINBAUM DE LA “URGENCIA” EN LA ORDEN DE CAPTURA CONTRA ROCHA MOYA

OBVIO, NUNCA HABÍA GOBERNADO UN PARTIDO COMO MORENA DONDE LOS 3 PODERES PROTEGEN AL NARCO: JOSÉ DÍAZ

Desde su atril mañanero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se quejó de que nunca en la historia habían pedido “con urgencia” una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones.

Al respecto, el analista político José Díaz escribió: “Está dolida la comunista Sheinbaum. Obvio, nunca en la historia había gobernado un partido como Morena, en el que los tres poderes están ligados y protegen al narco”.

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