“BARBARIE INHUMANA” ¡EJECUCIONES PÚBLICAS Y A SANGRE FRÍA!

Por: René Narváez Lozada “La voz de México”

*Golpear y torturar, lesionar y rociar en gasolina y prender fuego a las personas

*FUSILAR, torturar, lesionar, desnudar, exhibir, amarrar y ahorcar a las personas

Ayer 14 de agosto me enviaron un video aparentemente realizado en Sinaloa con 6 personas de rodillas y que estaban con los ojos vendados y una persona les preguntaba a qué se dedicaban a qué grupo pertenecían y termina diciendo “LA MAYIZA SIGUE VIVA” Es decir que los MATOS siguen vivos después los ejecutan con pistola a cada uno y los rematan en la cabeza y termina esta masacre con 6 jovenes asesinados cobardemente y la pregunta ¿Cual es el mensaje?

Hemos sido testigos mediante la Televisión y la redes sociales de actos de verdadera barbarie humana que yo la llamaría —in humana— así como diversos actos de violencia de turbas de gentes que enardecidas golpean a otro ser humano hasta el cansancio hasta lesionarlo o matarlo y no se diga a los delincuentes a quienes sin misericordia los masacran lesionan, linchan y matan hasta saciar su enojo y sed de venganza mediante la violencia y cuando usted les pregunta ellos responden ¡estamos haciendo justicia!… La pregunta sería y lo hago con toda la sinceridad ¿En realidad se está haciendo justicia?

Todos los días aparecen FOSAS CLANDESTINAS o personas ejecutadas se dice que diario desaparecen 40 o más jóvenes o personas y más de 60 son asesinadas sin que en la mayoría de los casos se detengan a los responsables.

Hoy en día esta conducta de BARBARIE HUMANA se ha repetido en diferentes puntos del país y lo que no sucedía ahora también hasta en la Ciudad de México.

La política o filosofía de “Abrazos no balazos” que se prepongo en él sexenio de Andrés Manuel Obrador el ex presidente de MÈXICO ¡No funcionó!

Y como demostración está que hoy que gobierna la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo están apareciendo en todo el país decenas de fosas con osamentas humanas de gente que fue asesinada en el periodo de gobierno de Obrador el sexenio más sangriento de MÈXICO, ¡Que terrible crueldad!

Antes se decía sucedió en provincia por lo alejado que están de la civilización y su ignorancia o por el tipo de autoridad que a veces ni autoridades tienen y que se tienen que hacer justicia por su propia mano o sus propios medios, usos y costumbres, pero difícilmente se veían estos casos en las zonas urbanas.

Hoy sin embargo son múltiples los casos que además las redes sociales morbosa y maquiavélicamente se documentan grotescamente mediante imágenes y vídeos dantescos que incluso hacen públicos y suben para que todo mundo los vea, donde pareciera que entre más se hace a la persona sufrir, mejor ejemplo se nos da que se está haciendo justicia.

“Lo que no necesariamente sea cierto” Ya que la aplicación de la justicia no requiere de la tortura como medio de ejecución de la sanción, y los castigos no necesariamente requieren la lesión física, que marque a las personas sus cuerpos o que les puedan dichas lesiones causar, la pérdida o disminución de sus funciones orgánicas o la perdida de la vida misma.

Surge la pregunta y la interrogante ¿ESTAMOS HACIENDO BIEN? cree usted que ¿ES LA MANERA CORRECTA DE HACER JUSTICIA? O piensa usted que. La autoridad ha sido rebasada o mediante este tipo de ejecuciones está siendo rebasada, porque si esta es la manera correcta de aplicar la justicia, y este pensamiento cunde y nos convence como sociedad, pues llegara un día en que en México por lo menos no requeriremos de Ministerios públicos que investiguen, de Jueces que juzguen de Magistrados que vigilen a los jueces para que juzguen correctamente, del Juicio de Amparo para protegernos en contra de las autoridades y actos injustos, y bastara con que nosotros a nuestro saber y entender consideremos que algo es injusto y tan solo con este hecho nosotros podamos justificar que en hará de la aplicación de la justicia les quitamos sus pertenencia, los despojemos de su bienes y hasta matemos a otro para que este no nos afecte.

Cesar Beccaria uno de los grandes impulsores del respeto a la vida, la abolición de la tortura y pena o castigos físicos y la abolición de la muerte para quienes delinquen— Quién en realidad se llamaba Cesare Bonesana Marques de Beccaria— nos dice en su libro “De los delitos y las penas” que en México y en el mundo hispanoamericano en algunas versiones traducidas se le conoce como “Catálogo de las penas y delitos” en relación a la sanción que debe de imponer el estado a aquellas personas que se apartan de la ley o que transgreden el derecho —QUE LAS PENAS O CASTIGOS DEBEN DE SER PROPORCIONALES A LA FALTA O EL DELITO COMETIDO—

Ahora bien es importante señalar que solo por 2 delitos ¿quizás? se le puede al ser humano privar de la vida 1.- Delitos en contra de la patria y 2.- Cuando la muerte del delincuente sea el único medio para detenerlo y que otros cometan delitos es decir que su muerte redunde en un mejor beneficio para la sociedad procurando el bien común de los demás.

Finalmente habré de decir que: De acuerdo a la Criminología solo 2 DELITOS merecen la pena capital o muerte de quién delinque 1.- Que el delincuente, aún privado de su libertad, tenga poder que interese a la nación ejecutarlo. Se refiere a delitos de rebelión y traición a la patria. 2.- Que la ejecución del delincuente fuese “el verdadero y único freno” que contuviera a otros y los separase de cometer delitos (Delincuencia o Crimen organizado y Crímenes de Odio o lessa humanidad sexo, color, raza, grupo social, religioso, preferencia sexual, política, ideológica)

Para aquellos que creen que están haciendo justicia y por ello. Golpean hasta sangrar y lesionan gravemente a las personas, rocían en gasolina y prenden fuego o las desnudan, hasta exhibirlas, las amarran y ahorcan, esto no es hacer justicia, esto aquí y en el mundo entero se llama “TORTURA”, y la misma es “la máxima expresión de crueldad humana” que además está sancionada y prohibida por leyes internacionales y nacionales y por la Constitución Mexicana por lo que les aclaro que lo que están realizando cruel mente son viles asesinatos públicos: “para hacer justicia no se requiere torturar a los presuntos delincuentes”

La presidencia con Claudia busca frenar esa herencia maldita que le heredó su maestro Obrador, sin embargo hasta este momento siguen las ejecuciones y publicaciones de videos donde se ven estas…Por favor por Dios ¡Alguien tiene que parar estas masacres!!!