jueves, octubre 2, 2025
Lo último:
Locales

AUTOMOVILISTA LE CIERRA EL PASO Y LESIONA MOTOCICLISTA

user editor

Aparatoso accidente sobre la avenida Concordia dejó daños aún no cuantificados y un motociclista con diversas lesiones, luego de que el guiador de un automóvil al dar vuelta en un retorno frente al fraccionamiento Santa María, le obstruyera la circulación.

Del accidente, ocurrido ayer, tomaron conocimiento policías estatales y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes atendieron a la víctima y al guiador del automotor.

El hecho fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, al no existir un arreglo en el lugar de los hechos.

También te puede gustar

Exige PAN destituir al Director de PEMEX por negligencia en casos de Covid-19

telemarwebmaster_gs2m70wg

Piden al Gobierno Federal proporcionar herramientas tecnológicas para las clases a distancia

telemarwebmaster_gs2m70wg

Precio del huevo sube todos los días

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *