AUTOMOVILISTA LE CIERRA EL PASO Y LESIONA MOTOCICLISTA

Aparatoso accidente sobre la avenida Concordia dejó daños aún no cuantificados y un motociclista con diversas lesiones, luego de que el guiador de un automóvil al dar vuelta en un retorno frente al fraccionamiento Santa María, le obstruyera la circulación.

Del accidente, ocurrido ayer, tomaron conocimiento policías estatales y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes atendieron a la víctima y al guiador del automotor.

El hecho fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, al no existir un arreglo en el lugar de los hechos.