ATENTAN CONTRA RECTOR Y FUNCIONARIOS DE LA UAC; ABUD EXIGE ALTO A LA VIOLENCIA

San Francisco de Campeche.- El rector de la Universidad Autónoma de Campeche denunció un atentado contra funcionarios de la institución y expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo” ante la creciente violencia. Señaló que “hoy es un hecho que no puede ser victimizado ni ignorado”, luego de que “un vehículo dio alcance a otro vehículo universitario e impactó en repetidas ocasiones el automóvil en el que se transportaban miembros de la universidad, poniendo en riesgo sus vidas”.

Afirmó que “la universidad es y debe seguir siendo un espacio de conocimiento, libertad y diálogo, no un escenario de hostigamiento y agresión”. Hizo un “llamado urgente a la paz y la no violencia” y exigió que estos actos “cesen de inmediato”. Enfatizó que “la violencia jamás será el camino” y que “bajo ninguna circunstancia permitiré que se dañe a ningún integrante de nuestra comunidad universitaria”. Exhortó a las autoridades a garantizar la seguridad de todos y pidió a la sociedad campechana no permitir que el miedo se imponga, sino defender juntos la paz, la razón y el respeto.