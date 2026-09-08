ANDY LÓPEZ ES SINVERGÜENZA, LADRÓN Y AHORA QUIERE SER DIPUTADO FEDERAL: GERARDO PRIEGO

-“No tenía ni un peso pero ahora es multimillonario y compra obras de arte de Tokio, y AMLO se alió con gente impresentable ”

Al preguntar si en realidad creen que Andy López Beltrán vive en la austeridad, el fundador de la organización Alma de México, Gerardo Priego Tapia, afirmó que el hijo de Andrés Manuel López Obrador es un sinvergüenza, un ladrón que ahora quiere ser diputado federal.

En entrevista para XETV, el también panista cuestionó: “¿No vieron que (Andy) se fue a Tokio, Japón? Todos lo conocemos, no podía ir ni al sur de Veracruz, no tenían ni un peso, lo cual no tiene nada de malo, pero sí el volverte multimillonario y comprar obras de arte en Tokio cuando no podías llegar ni a Coatzacoalcos. ¿Qué es lo que no pueden ver?”.

Gerardo Priego expresó que para él era fácil entrar a Morena, que perdonaba y absolvía de todo pecado a cr¡min4les, y que Andy le ofreció ser diputado local o federal o senador 3 meses antes de la elección del 2018, y al rechazarlo le propuso integrarse al gabinete, para lo cual le presentaría a Alfonso Romo.

También aseguró que ante el ofrecimiento de AMLO de integrarse al Gobierno Federal, le respondió que no, pues lo que hacía estaba mal, además de aliarse con gente impresentable, lo que no iba a terminar bien.