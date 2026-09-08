martes, septiembre 8, 2026
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DAÑAN PROTECTORES DE PREESCOLAR PARA ENTRAR A ROBAR, PERO NO SE LLEVAN NADA

ESCÁRCEGA.- Ni los materiales educativos se salvaron de los “amigos de lo ajeno”, quienes ingresaron al Preescolar Comunitario del Conafe “Juan Escutia”, en la colonia La Jeringa, con la presunta intención de robar, pero terminaron sin llevarse nada de valor.

Los intrusos dañaron el protector de una ventana para ingresar al plantel, aunque solo encontraron material educativo y didáctico. Padres de familia señalaron que no es la primera vez que la escuela es blanco de actos vandálicos.

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