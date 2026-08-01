EL GOBIERNO DE MORENA EN CAMPECHE HA SIDO UN GRAN FRACASO |Por Ricardo Medina

En 5 años:

* 320 personas han sido £j£cµt∂d∂s. Poco más de una a la semana. Esto no pasaba antes;

* Los f£m!n!c!d!øs se duplicaron respecto al Gobierno anterior;

* Según el INEGI, El 68% de los campechanos se siente inseguro en Campeche y el 90% de los d£l!tøs no se denuncia por falta de confianza en la autoridad;

* El Gobierno del Estado solo destinó el 5% del gasto en salud a comprar medicinas, cuando el promedio nacional fue del 12.7%. Por esa razón no hay medicamentos en los hospitales, pero sí pagó una pantalla de $5 millones para ver el Mundial;

* El 40% de los campechanos cree que la salud es el segundo gran problema de Campeche, según el INEGI;

* Somos un Estado con poca capacidad hospitalaria, quirófanos y médicos;

* Cuando la economía del país creció en 5 años un promedio de 1.92%, Campeche decreció -4.07%;

* El 60% de la gente tiene un trabajo informal sin seguridad social y que en cualquier momento puede desaparecer;

* Somos el Estado 11 en pobreza laboral ya que el 34% de la gente no tiene para comprar una canasta básica.

El Gobierno de MORENA en Campeche NO le cumplió a los campechanos.

Pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿vas a permitir que continúen tomando malas decisiones por tí?