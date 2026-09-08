MOMENTO EN EL QUE AUTOMOVILISTA IGNORA PASO PEATONAL Y EMBISTE A MUJER EN LA LÓPEZ MATEOS

Una vez más, la imprudencia de un automovilista quedó evidenciada en el paso peatonal ubicado sobre la avenida López Mateos, en el cruce con la calle Galeana, donde una mujer fue embestida cuando ya atravesaba la zona marcada para peatones.En las imágenes se observa a la mujer, quien vestía blusa rosa y pantalón negro, avanzar por el paso peatonal hasta encontrarse aproximadamente a la mitad del cruce.

En ese momento, un automóvil blanco continuó su marcha y terminó impactándola.El hecho vuelve a poner bajo cuestionamiento el respeto a los pasos peatonales, particularmente en este punto donde, de acuerdo con las imágenes, los conductores no siempre ceden el paso a quienes cruzan la vialidad.