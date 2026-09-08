¡ALERTA! AUMENTAN ENFERMEDADES COMO EL CÁNCER EN COMUNIDADES MAYAS Y EL SECTOR SALUD NO INVESTIGA, DENUNCIAN

La defensora ambientalista Leydy Pech, del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, denunció un incremento preocupante de problemas de salud en las comunidades indígenas de Campeche, como cáncer, autismo y abortos espontáneos, ante lo cual exigió al sector salud cumplir su responsabilidad de involucrarse para generar registros confiables que permitan establecer su relación con la contaminación por agroquímicos y la degradación ambiental.

Pech señaló que las comunidades mayas han observado un crecimiento alarmante de enfermedades graves, pero no hay datos oficiales que documenten la magnitud del problema. “En mi pueblo hay 10 casos de muertes por cáncer en menos de 10 años, pero como no están comprobados con certificado médico que indique esa causa y su relación con el lugar donde vive, no pasan”, explicó.

Exigió al sector salud involucrarse activamente en la implementación de la sentencia histórica de amparo obtenida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a las autoridades a proteger a las abejas y frenar el uso de agroquímicos en Hopelchén, Campeche. “Hay una corresponsabilidad de todas las instituciones, no sólo se va a ver el agua, se tiene que ver la salud, la alimentación y la producción, de manera integral”, afirmó.

Insistió en la necesidad de crear un registro sistemático de enfermedades y fallecimientos contextualizado, que permita vincular los problemas de salud con las condiciones ambientales y los modelos de producción industrial, “porque si no tenemos datos, no pasa nada y seguimos sin respuestas”, lamentó.

La defensora recordó que ya existen estudios que confirman la presencia de glifosato y otros plaguicidas en pozos, cenotes y en la orina de habitantes de la región, lo que refuerza la urgencia de una intervención sanitaria integral.

Hizo un llamado a las autoridades de salud y ambiente a trabajar coordinadas y con enfoque intercultural, reconociendo el conocimiento ancestral de las comunidades y garantizando el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.