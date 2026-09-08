HAY “GUERRA SUCIA” DE MORENA CONTRA ELISEO: NELLY MÁRQUEZ

-Tratar de culparlo de presunta propaganda de MC es una estrategia “muy burda”

Circula en redes.- La panista Nelly Márquez Zapata calificó como una “guerra sucia” las acusaciones difundidas contra Eliseo Fernández Montúfar, y consideró poco creíble que el propio exalcalde estuviera detrás de ese tipo de señalamientos.

Sus declaraciones se dieron luego de que el dirigente estatal de Morena difundiera en redes sociales presunta propaganda atribuida a Movimiento Ciudadano (MC), material que posteriormente fue replicado por medios de comunicación afines al Gobierno del Estado.

Márquez Zapata consideró que la estrategia resulta “muy burda”.