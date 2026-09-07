¡3 DÍAS SIN LUZ!; VECINOS DE LA FÁTIMA SE PLANTAN EN OFICINAS DE LA CFE Y AMENAZAN CON BLOQUEAR LA VÍA HACIA CHETUMAL

Escárcega.- Vecinos de un sector de la colonia Fátima se plantaron en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hartos de permanecer 3 días sin energía eléctrica sin que la y de la falta de una solución al problema, y advirtieron que si no obtienen respuesta favorable cerrarán la vía que va hacia Chetumal.

Los inconformes acudieron a las instalaciones de la paraestatal para exigir una respuesta inmediata, pues aseguran que la interrupción del servicio ya está afectando sus actividades y economía familiar, pues han perdido comida que requiere refrigeración. Sólo estaba el guardia, quien les aseguró que personal de la Comisión había ido a ese sector, “pero creo que van gateando o como las tortugas”.

Advirtieron que, si CFE no restablece el suministro, cerrarán las avenidas Héctor Pérez Martínez y Justo Sierra Méndez, la que va a Chetumal, como medida de presión, pues cuando marcan al 071 para reportar alguna deficiencia, nadie contesta.