VECINOS DE SAN ISIDRO BLOQUEAN LA CARRETERA ESCÁRCEGA-VILLAHERMOSA PARA EXIGIR A LA CFE QUE PONGA FIN A APAGONES

-Llevan 3 días sin energía eléctrica

Escárcega.- Hartos de las constantes fallas en el suministro eléctrico y de la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), habitantes del ejido San Isidro bloquearon la carretera federal Escárcega-Villahermosa, en el entronque que comunica hacia su comunidad.

Los inconformes denunciaron que llevan 3 días sin energía eléctrica, y aunque anoche el servicio fue restablecido, sólo duró unos minutos, y hasta ahorita continúan sin electricidad.

Antes de bloquear, para lo cual utilizaron llantas y ramas secas de árboles, advirtieron de que si la CFE no atendía pronto su petición, tomarían esa medida drástica.

“Pareciera que el bloqueo es el único idioma que entienden la CFE y las autoridades”, recalcaron los habitantes, algunos de los cuales llegaron a caballo.

También señalaron que no buscan afectar a terceros, pero consideran que bloquear la carretera es la única forma de lograr que las autoridades atiendan de inmediato sus demandas.