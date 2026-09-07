LUIS CAMBRANIS RELEVARÁ A CÉSAR GONZÁLEZ AL FRENTE DEL COBACAM: LAYDA; ¿Y LA AUDITORÍA?

-Es el tercer relevo en la Administración estatal

A partir de este 16 de septiembre, Luis Cambranis tomará posesión del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), en sustitución de César González David, anunció la gobernadora Layda Sansores.

El aviso de la mandataria estatal se da en medio de señalamientos por presuntas anomalías financieras en ese sistema escolar en contra de González David, y de que pronto sería citado por el Comité de Enlace con la fiscalización.