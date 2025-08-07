“YA NI SE INMUTAN”, “SON LOS MÁS CÍNICOS”: USUARIOS RESPONDEN TRAS DECLARACIONES DE SHEINBAUM POR VACACIONES DE LAYDA

Ciudadanos en redes sociales desataron una ola de críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, luego de que se difundieran imágenes del viaje de la mandataria estatal a Países Bajos, mientras Sheinbaum reiteraba su discurso de austeridad. Las reacciones fueron directas y contundentes: “lo que tanto criticaban ahora lo justifican”, “nadie respeta a la presidenta”, “ya ni se inmutan” y “son los más cínicos y corruptos de la historia”.

La inconformidad no solo fue contra los lujos del viaje, sino contra lo que consideran una burla al pueblo mexicano. “Dónde quedó la austeridad que siempre pregonan”, cuestionó un usuario, mientras otro apuntó que “Campeche se lo está llevando la madre y ellos gastando lana a lo desgraciado en viajes”. Para muchos, el discurso oficial ha perdido toda credibilidad.

Los comentarios también reflejan hartazgo ante lo que perciben como impunidad. “Midieron cuánta corrupción toleraba el mexicano y ahora no tienen ni vergüenza”, se leyó en una de las respuestas, mientras otros señalaron que Morena se ha convertido en “lo mismo que PRI y PAN” y que “no hay contrapeso”.

Varios ciudadanos denunciaron además que cuando se intenta criticar al gobierno, las autoridades utilizan argumentos como “violencia política de género” para censurar. “Resultaron ser lo mismo o peor”, escribió un usuario. El descontento se centra en que, lejos de gobernar con principios distintos, los líderes de la 4T han replicado los vicios del pasado, pero ahora con justificaciones que ya no convencen a la ciudadanía.