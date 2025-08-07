CIRCULAENREDES: CON CADETES, MARCELA SE AUTOALABA POR CESAR A 25 POLICÍAS; ¿DARÁ DERECHO DE RÉPLICA?

En un video, luego de que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, señaló que “en esta familia los buenos policías somos más” y anunciara el despido de 25 policías por no cumplir valores y reglamentos, aparecen cadetes criticando a los “compañeros” y aplaudiendo la decisión de su jefa.

Primero, el cadete Braulio Medina expresó: “Es un tema preocupante, más que nada por los compañeros que ya son policías hechos y derechos y están ante la ciudadanía y cometen ese tipo de delitos”.



Luego aparece a cuadro la cadete Claudia Rivero, para afirmar: “Es un hecho muy lamentable, porque pues creo que también en su formación llevaron la que estamos llevando aquí en la academia, que es sobre valores. Estamos para proteger al ciudadano, no para hacer el mal”.

Después, el también cadete Antonio Vargas dice: “Yo como futuro policía me siento bien, porque nos forman con honor, valor y lealtad a la institución”.

En tanto, Dalba Morales refirió: “Me parece perfecta la decisión, porque el primer valor es el respeto, el honor y la lealtad”. En el mismo tenor declaran Darwin Luna y Dana Reyes.