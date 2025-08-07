CIRCULA EN REDES: ¡SALE EL VOCERO A DEFENDER A SU PATRONA! ¿DE VERDAD ES UN ESCÁNDALO QUE, EN SU CUMPLEAÑOS, UNA MADRE QUIERA ABRAZAR A SU FAMILIA?

A través de una publicación en sus redes sociales, el vocero estatal Walther Patrón Bacab aseguró que la gobernadora Layda Sansores no fue a Países Bajos de paseo, sino para ver a su familia, a sus nietas, que viven fuera de México “por la persecución de un fiscal que les cerró las puertas de su propia tierra”.

Su texto dice: “La Gobernadora no fue de paseo. Viajó a ver a su familia, a sus nietas, que hoy viven fuera del país no por elección, sino por la persecución de un fiscal que les cerró las puertas de su propia tierra. ¿De verdad es un escándalo que, en su cumpleaños, una madre quiera abrazar a su familia?”.

Y añadió: “Lo hizo en un avión comercial, con recursos propios, sin afectar un solo peso del erario. Ese viaje no es un privilegio, es un derecho humano básico: abrazar a los tuyos cuando más lo necesitas. Y si alguien ha dado todo por Campeche, es ella. Merece respeto, no mezquindades”.