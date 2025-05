“¿Y SI ME MUERO, QUIÉN RESPONDE?”: DENUNCIA DERECHOHABIENTE DEL IMSS QUE TARDAN HASTA DOS MESES EN REALIZAR UN ESTUDIO DE LABORATORIO 

José Arias Rodríguez, derechohabiente del IMSS, denunció la grave falta de coordinación entre las áreas médicas, laboratorios y farmacias que afecta la atención a los pacientes. Relató que, a pesar de tener cita con el internista el 3 de julio, no pudo agendar sus análisis clínicos sino hasta el 10 de julio, lo que obligó a reprogramar su consulta hasta el 14 del mismo mes. “Si usted saca la cuenta, casi son dos meses para que me hagan laboratorio, eso no es posible”, señaló.

Además, Arias Rodríguez criticó que el personal médico rechaza los estudios realizados en laboratorios particulares, exigiendo que todo se haga dentro del IMSS. Esta práctica limita las opciones para quienes enfrentan demoras excesivas en el sistema. A esto se suma la falta de medicamentos y la desinformación en farmacias, donde le recetaron un medicamento que no estaba disponible en la dosis indicada. “¿Y si me muero, quién responde?”, cuestionó.

El derechohabiente hizo un llamado a que las autoridades revisen estas deficiencias en todo el país y que más pacientes denuncien estas irregularidades para evitar que continúen en silencio. Reprobó las declaraciones oficiales que aseguran el abasto total de medicamentos, pues en la realidad los pacientes enfrentan largas esperas y falta de medicamentos esenciales.