PROMOCIONA PABLO LA EXPO GANADERA DE CARMEN Y SIGUE EN PRECAMPAÑA… ¿CON RECURSOS PÚBLICOS?

Ciudad del Carmen.- Para demostrar que sigue tomando decisiones en el Ayuntamiento de Carmen y su precampaña continúa, el alcalde con licencia definitiva Pablo Gutiérrez Lazarus promociona en sus redes sociales la sede en Playa Norte de la Expo Ganadera de la feria carmelita 2026, y presumió: “Siempre nos gusta decorar con mucha identidad los espacios, darles ese toque tradicional de nuestra flora y fauna…”.

Convertido también en supervisor, mostró las labores de instalación de piezas o adornos: un pelícano, un camarón, un manatí, un cocodrilo y un pirata, entre otras, y anunció que “estaremos haciendo todos la labor, todos tenemos que colaborar para que esto salga adelante”.