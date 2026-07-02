jueves, julio 2, 2026
Lo último:
Municipales

PROMOCIONA PABLO LA EXPO GANADERA DE CARMEN Y SIGUE EN PRECAMPAÑA… ¿CON RECURSOS PÚBLICOS?

Ciudad del Carmen.- Para demostrar que sigue tomando decisiones en el Ayuntamiento de Carmen y su precampaña continúa, el alcalde con licencia definitiva Pablo Gutiérrez Lazarus promociona en sus redes sociales la sede en Playa Norte de la Expo Ganadera de la feria carmelita 2026, y presumió: “Siempre nos gusta decorar con mucha identidad los espacios, darles ese toque tradicional de nuestra flora y fauna…”.

Convertido también en supervisor, mostró las labores de instalación de piezas o adornos: un pelícano, un camarón, un manatí, un cocodrilo y un pirata, entre otras, y anunció que “estaremos haciendo todos la labor, todos tenemos que colaborar para que esto salga adelante”.

También te puede gustar

CARMEN ESTÁ MAL PORQUE NO HAY MOVIMIENTO DE DINERO NI PROMOCIÓN TURÍSTICA Y MÚLTIPLES NEGOCIOS HAN CERRADO, LAMENTAN

Con reclamos reciben en Carmen a Ramón Ochoa, aspirante morenista a la alcaldía

Campeche continuará en semáforo verde los próximos 15 días: Gobernador Aysa González

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *