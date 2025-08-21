VINCULAN A PROCESO A TRES DETENIDOS POR BALACERA EN LA COLONIA SAN RAFAEL

Por el delito de extorsión agravada, en concurso real homogéneo, fueron vinculados a proceso Roller “N” y/o R.B.C.; Radiel y/o D.A., así como Humberto “S” y/o H.S., detenidos tras el enfrentamiento a balazos registrado el pasado martes 12 de agosto en la colonia San Rafael.



Además, Humberto “S” enfrenta una acusación por homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que al igual que sus acompañantes quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.



La resolución fue emitida este miércoles 20 de agosto durante la continuación de la audiencia inicial, en la que el juez de Control determinó la vinculación a proceso.



Los tres sujetos habían sido capturados mediante orden de aprehensión el viernes 15 de agosto y presentados ante el juzgador un día después. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, el cual concluyó este miércoles con la determinación judicial.