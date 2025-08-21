Más desfiguros

Como todo su Gobierno es de utilería, cree que los disfraces le confieren la personalidad cuando solo está interpretando a un personaje…

“Regresó la Tía gobernante con la espada desenvainada, no con el afán de recomponer los desfiguros a los que es tan asidua, sino para seguir empeorando su imagen pública dando demostraciones públicas de que no aprende de sus yerros y de que tampoco tiene la intención de corregir el rumbo” lamentó el poeta Casimiro al abrir la tertulia vespertina con sus amigos del Parque Principal.

–“Me tocó ver su programa del pasado martes, intervino el viejo don Julián, con la intención de constatar si la señora admitiría en público que ofendió a las mujeres indígenas y como consecuencia les ofrecería una disculpa pública, como deben hacer los políticos de altura que saben que cometieron un error y que quieren enmendarlo, pero no, la Tía se mantuvo en su papel, dijo que no cometió ninguna falta y hasta presumió que ella es indígena porque se ha preocupado por aprender algunas palabras en maya y porque porta los ternos de las habitantes de los pueblos” señaló.

–“Vaya que está mal esa señora, despotricó doña Chela. No por ponerse en la cabeza un casco de astronauta quiere decir que ella algún día viajará en una nave espacial, bien dicen que el hábito no hace al monje, y en su caso solo es un disfraz para aparentar que tiene empatía con las mujeres indígenas. Como todo su Gobierno es de utilería, cree que los disfraces le confieren la personalidad cuando solo está interpretando a un personaje” aseveró.

–“No solo es el caso de la ofensa a las mujeres indígenas, complementó el bolero don Memín. También volvió a negar que incurra en censura, cuando es evidente su obsesión por coartar la libertad de expresión, no pretende enmendar el rumbo sino seguirse hundiendo, como los que son enterrados en vida y para tratar de escapar cavan para abajo hundiéndose cada vez más. Es un hecho que su falta de madurez política y su elevada soberbia le seguirán haciendo daño a este noble pueblo que un día creyó en ella” lamentó.

–Sí hay mucha soberbia, coincidió el poeta Casimiro. Hay que recordar que asumió papel de fiscal y condenó al linchamiento a una funcionaria municipal que tuvo la desdicha de verse envuelta en un accidente de tránsito. Ha habido otros accidentes peores con saldo de varios muertos y con los responsables que se dieron a la fuga, pero de esos casos nunca dijo nada. Ahora desentierra un tema que ya estaba resuelto solo porque la protagonista milita en un partido diferente. Qué pena que tengamos una mandataria tan arbitraria, vengativa y tan extraviada en sus juicios”.

–“Pues si ustedes esperaban un cambio de actitud de la Tía gobernanta, vaya que son bastante ingenuos, pontificó doña Chela. Esa señora no va cambiar ni va mejorar nada, al contrario, se va cerrar más y va arreciar su persecución contra sus adversarios. Se acerca el proceso electoral y ante el riesgo de que pierdan sus candidatos, intentará anular a los que le representen peligro” vaticinó.