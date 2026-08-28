VIDEO PRESENTADO POR LUISA MARÍA ALCALDE SOBRE GRANJA DE BOTS ES FALSO: MATEO CORNEJO
El creador digital Mateo Cornejo expuso que en su conferencia semanal “Derecho de Réplica”, la consejera jurídica presidencial Luisa María Alcalde habló sobre una red de amplificación digital, y para ilustrar cómo operan estas redes mostró un video de decenas de teléfonos conectados en fila, sin embargo, ese video circula en redes desde 2025 y ya había sido verificado y desmentido por medios verificadores internacionales como RTVE Verifica y La Silla Vacía.
El clip muestra una supuesta granja de bots, con decenas de teléfonos conectados en fila, pero fue difundido como un cateo a una granja de views en YouTube en Brasil, pero no hay registro de esa operación policial, y el video presenta señales de que fue creado con inteligencia artificial, subrayó.