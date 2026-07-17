VIDEO DE EXTRANJERA PRESUMIENDO APOYOS DE BIENESTAR GENERA POLÉMICA 

Vía: México a la Derecha

Un video viral muestra a una ciudadana venezolana recibiendo apoyos del programa Bienestar en México, lo que ha desatado polémica sobre el uso de los recursos públicos destinados por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La grabación ha generado cuestionamientos en redes sociales, ya que mientras parte de la población mexicana enfrenta pobreza, servicios de salud deficientes y educación pública precaria, se entregan apoyos a personas extranjeras.

El hecho ha reavivado el debate sobre la priorización y la administración de los recursos del programa social, así como sobre la cobertura y criterios de elegibilidad para recibir este tipo de beneficios en el país.