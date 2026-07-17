Un motociclista identificado como Jorge, apodado “El Chilango”, resultó con diversas lesiones en la cara y el cuerpo al estrellar la motocicleta que conducía contra un árbol en el andador que comunica con la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad. El accidente ocurrió aparentemente por exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y quedara tendido a un costado de la carpeta asfáltica.

Pasaron más de 40 minutos para que personal de la Cruz Roja Mexicana llegara al lugar y trasladara al motociclista a un centro hospitalario para recibir atención médica. Según los paramédicos, las lesiones no ponen en peligro su vida, aunque el afectado presentaba dolor por el !mp∂ctø.

Durante el incidente, una patrulla de la Guardia Nacional que transitaba por la zona no se detuvo para auxiliar al lesionado, continuando su trayecto pese a que el accidente ocurrió en un tramo federal de la carretera a Champotón.