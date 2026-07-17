EMPRESARIOS EXIGEN A CFE SOLUCIONAR APAGONES EN EL CENTRO HISTÓRICO

– Bajones de energía han dejado pérdidas económicas

El presidente de la Asociación de Empresarios de la calle 59, Abraham Azar Wabi, denunció que los constantes cortes y bajones de energía eléctrica en el primer cuadro de la ciudad, afectan tanto a comercios como a turistas y familias locales y pese a levantar la queja ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se ha dado solución.

Detalló que se tiene reporte de negocios locales que se han quedado sin energía eléctrica hasta por 10 días y otros que han perdido equipos electrónicos por los bajones de luz que se registran en el primer cuadro de la ciudad, generando pérdidas económicas importantes.

Azar Wabi destacó que incluso este lunes se registró un corte momentáneo de electricidad que, aunque no causó mayores problemas, evidencia la frecuencia de estos incidentes. Consideró urgente que las autoridades implementen un plan y estrategia para garantizar un suministro estable y proteger tanto los equipos como la actividad comercial en esta zona, uno de los puntos más concurridos y representativos del centro de Campeche.