SHEINBAUM PIDE A TITULAR DE CONANP QUE NO CUMPLA CON LAS NORMAS

Durante un recorrido por el Parque del Jaguar, en Tulum, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le ordenó al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza, no cumplir las normas para dar respuesta a inconformidades de prestadores de servicios turísticos respecto a las restricciones en el área natural protegida.

Sheinbaum le indicó resolver los conflictos con los prestadores antes de que termine julio y enfatizó la importancia de “gobernar con sentido común y para la gente”. En otro momento del recorrido, la mandataria señaló: “Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal” y remató: “No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo”.

Las declaraciones de la presidenta generaron atención sobre el manejo de las normas en áreas naturales protegidas y la relación entre autoridades federales y actores turísticos, en medio de la presión por mantener el equilibrio entre conservación y actividad económica.